Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Norjassa Kongsbergissä on loukkaantunut ja kuollut useita ihmisiä hyökkäyksessä. Tekijän kerrotaan ampuneen ihmisiä jonkinlaisella jousella. Kongsberg sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Oslosta lounaaseen.

Toistaiseksi loukkaantuneiden tai kuolleiden määrästä ei ole tarkempaa tietoa. Sairaalat asetettiin hälytystilaan.

”Valitettavasti voimme vahvistaa, että useita on loukkaantunut ja ihmisiä on myös kuollut. Loukkaantuneet on viety sairaalaan hoidettavaksi”, poliisipäällikkö Øyvind Aas sanoi lehdistötilaisuudessa Aftenpostenin mukaan.

Epäilty tekijä on otettu kiinni ja hänet on viety Drammeniin. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäilty toimi yksin.

”Emme kerro tekijän ikää tai muita tietoja hänestä vielä nyt, kun tutkinta on vasta alussa”, Aas sanoi.

Toistaiseksi ei ole varmuutta, oliko kyse terrori-iskusta. Poliisi selvittää nyt tapahtumien kulkua useissa eri tekopaikoissa ja haastattelee silminnäkijöitä.

”Aika näyttää, mikä motiivi tässä oli taustalla. Nyt pitäydymme vain siinä mitä tiedämme: useita on loukkaantunut ja kuollut ja hyökkääjä on pidätetty”, Oslon poliisin edustaja Unni Grøndal kertoi yleisradioyhtiö NRK:lle.

Poliisi sai hälytyksen tapahtumista iltakuuden jälkeen. Alueelle hälytettiin kahdeksan ambulanssia sekä kolme lääkintähelikopteria. Paikalla oli Verdens Gang -lehden mukaan myös pommiryhmä.

Laagendalsposten-lehden mukaan poliisit ajoivat epäiltyä takaa juoksemalla ja ampuivat tämän perään.