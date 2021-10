Yli tuhat siirtolaista ylitti kanaalin Britanniaan kahdessa päivässä

Lontoo

Britanniassa viranomaiset ovat kahden päivän aikana pelastaneet tai ottaneet kiinni yhteensä yli tuhat kanaalin yli Englantiin pyrkinyttä ihmistä, maan sisäministeriö kertoi sunnuntaina. Ranska puolestaan ilmoitti samassa ajassa keskeyttäneensä yli 400 siirtolaisen lähdön Britanniaan.

Britannian uutistoimiston PA:n mukaan kuluvan vuoden aikana yli 17 000 siirtolaista on ylittänyt kanaalin Britanniaan pikkuveneillä. Luku on jo nyt yli kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna.

Pienillä veneillä kanaalin yli pyrkivien siirtolaisten kasvanut määrä on kiristänyt Britannian ja Ranskan välejä. Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin on toivonut EU:n ja Britannian välille siirtolaisuussopimusta. Hän on myös vedonnut brittihallitukseen, jotta se pitäisi kiinni lupauksestaan maksaa Ranskalle yli 60 miljoonaa euroa rannikon poliisivoimien vahvistamiseksi.