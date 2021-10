Valtiovarainministerin mukaan keskustelun, eri maiden näkemysten ja EKP:n arvion perusteella syytä vakavaan huoleen ei vielä ole.

Luxemburg

Jyrkästi kohonneet sähkön ja kaasun hinnat Euroopassa nousivat pää­puheenaiheeksi maanantaina euroalueen valtio­varain­ministereiden kokouksessa Luxemburgissa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) osallistui kokoukseen. Euroryhmän kokous edeltää tiistaina pidettävää EU:n valtio­varain­ministeri­kokousta, jossa mukana ovat kaikki maat.

Saarikon mukaan inflaatioriski on tärkein syy, miksi valtiovarainministerit aiheesta keskustelivat.

Saarikon mukaan syytä vakavaan huoleen inflaatiossa ei vielä ole kyseisen keskustelun, eri maiden näkemysten ja Euroopan keskuspankin arvion pohjalta.

Saarikon mukaan on kuitenkin kuvaavaa, että energian hintoja puidaan muidenkin ministerineuvostojen kokouksissa. Erityinen jännitysmomentti on ensi talvi: jos siitä tulee kylmä, sekin voi vaikuttaa hintoihin.

”Kuvaavaa oli myös se, että eri jäsenmaiden painotukset olivat erilaisia. On maita, joissa tilanne on vakavampi ja muut, kuten Suomi, tarkkailevat huolellisesti, mihin suuntaan ilmiö kehittyy”, Saarikko sanoi illalla kokouksen jälkeen.

Saarikko sanoi puheenvuoroissaan korostaneensa sitä, että uusiutuva energia on ratkaisu eikä osa ongelmaa. Mitä vähemmän unioni on riippuvainen kaasusta ja öljystä, sitä vähemmän tämän kaltaisia riskejä on, Saarikko sanoo.

”Mutta siirtymävaihe tulee olemaan vaativa.”

Hintojen nousu huolestuttaa EU:n päättäjiä siksi, että se voi kääntää mielialoja ilmastotoimien vastaisiksi, vaikka ei suoraan niistä johtuisikaan. Osa maista pelkää levottomuuksia.

”Tämän ilmiön taustalla ovat monet muut tekijät kuin ratkaisut fossiilittomaan energiaan siirtymisestä. Kävimme tekijöitä juuri läpi. Ydinkysymys, johon kukaan ei vielä osaa vastata on se, onko tämä rakenteellisempi pitkäaikainen ongelma vai ohimenevä ilmiö”, Saarikko sanoi.

Myös EU:n komission odotetaan ottavan kantaa energian hinnan nousuun lähiaikoina ja esittelevän mahdollisesti joitakin toimenpiteitä, joilla vaikutusta kuluttajiin pystyttäisiin lieventämään.

Saarikon mukaan valtaosa puheenvuoroista euroryhmässä keskittyi siihen, että energian hintojen nousulla ei saa olla liian raskaita vaikutuksia kansalaisille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville.

”Edustan itse sitä ajattelua, että ne ratkaisut ovat kansallisia.”

Suomi haluaa myös, että markkinoiden toimintaan ei puututtaisi. Saarikon mukaan päästökauppajärjestelmälle pitää antaa tuki.

EU:n komissio suositteli maanantaina Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hyväksymistä. Valtiovarainministerit hyväksyvät sen lokakuun lopussa virtuaali­kokouksessaan.

”Olen hyvin tyytyväinen komission palautteeseen”, Saarikko sanoo.

”Samalla suomalaiset voivat olla hyvällä itsetunnolla, että hyvän palautteen siitä me ansaitsimmekin. Se vastasi juuri niihin maasuosituksiin, joita Suomelle annettiin.”