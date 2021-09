Tällainen on sosiaali­demokraattien Olaf Scholz, joka on nyt vahvoilla Saksan liittokansleriksi

Vaalivoittaja on rauhallinen pohjoissaksalainen, joka nousi politiikan sivuraiteelta yllätyssuosikiksi.

Berliini

Kuka on Olaf Scholz? Hänestä saattaa tulla seuraava Saksan liittokansleri Angela Merkelin tilalle, sillä hänen puolueensa SPD nousi vaalien ykköseksi.

Saksan liittokansleriksi vahvoilla oleva mies on yllätyssuosikki Saksan johtoon ja toistaiseksi Saksan ulkopuolella melko tuntematon.

Scholzin nousu vaalivoittajaksi oli rakettimainen.

Vielä heinäkuussa hänen mahdollisuutensa näyttivät heikommilta, sillä puolueen kannatus oli noin 15 prosenttia. Sitten alkoi Scholz-ilmiö.

Sunnuntaina puolue keräsi vaaleissa 25,7 prosentin kannatuksen.

Seuraavaksi edessä on hallituksen muodostaminen. Vaalituloksen turvin Scholz on vahvoilla liittokansleriksi.

Kun Saksan sosiaalidemokraatit valitsivat liittokansleriehdokkaan kesällä 2020, valtiovarainministeri Scholzin valinta kuitattiin Saksan ulkopuolella pienenä rutiiniuutisena jos lainkaan.

Demarien nousu ykköspuolueeksi vaikutti vain hyvin teoreettiselta vaihtoehdolta, eikä Scholz siksi ollut kovin varteenotettava kansleriehdokas.

Kristillisdemokraattien kannatus oli noussut koronaviruskriisissä huippulukemiin ja vihreät näytti olevan nousukiidossa.

Scholzin nousukiito liittokanslerisuosikiksi alkoi samalla kun kristillisdemokraattien Armin Laschet ja vihreiden Annalena Baerbock joutuivat kumpikin mokailun ja negatiivisen julkisuuden kierteeseen.

Scholzin tilaisuus syntyi siis muiden epäonnistumisesta.

Scholz on 63-vuotias pitkän linjan demari, koulutukseltaan juristi. Hänen puolisonsakin on demaripoliitikko, Britta Ernst. Pariskunta asuu Berliinin kupeessa Brandenburgissa, mutta Scholz on kotoisin Hampurista, missä on toiminut myös pormestarina.

Scholz on sanonut lehtihaastattelussa, että hänestä tärkeintä elämässä on rakkaus, ja hän ylistää puolisoaan mielellään. Pariskunnalla ei ole lapsia.

Scholz on toiminut Saksan valtiovarainministerinä vuodesta 2018. Hän on pyrkinyt puolueensa puheenjohtajaksikin mutta hävinnyt kisan.

Ennen liittokansleriehdokkuuttaan hän oli jo valmistautunut jättämään politiikan. Koronaviruskriisi ja siihen liittyvä elvytys ja tuet tekivät hänestä suositun valtiovarainministerin.

Sitten seurasi liittokansleriehdokkuus.

Olaf Scholz toimi puoluesihteerinä Gerhard Schröderin liittokanslerikaudella vuonna 2003.

Olaf Scholz ja Gerhard Schröder vuonna 2002, kun Scholz on valittu puoluesihteeriksi.

Kuluneen kesän lopulla hänestä tuli yhtäkkiä selvästi suositumpi kuin puolueensa. Lopulta äänestäjiin tehosi myös puolueen kehotus: ”Joka haluaa Scholzin, äänestäköön SPD:tä”.

Sunnuntai-iltana hän sanoi hiljaisella, rauhallisella äänellään tv-kameroille: ”kansa haluaa muutoksen” ja tarkoitti itseään.

Scholz on aina esiintymisessään rauhallinen –hän on temperamentiltaan kuin suomalainen. Hän ei tunge eturiviin, mutta osaa ottaa hymyillen ja epäröimättä haltuun paikkansa valokeilassa, kun sellainen tarjoutuu. Se on nyt todistettu loppukesän aikana.

Hänen esiintymisessään on paljon samaa kuin Merkelillä. Osittain merkelmäisyys voi olla vaalikampanjassa valittu taktiikka.

Profiloituminen Merkelinä Merkelin tilalle on hänelle myös hyvin luonteenomaista.

Angela Merkelin hallituksessa Olaf Scholz on toiminut valtiovarainministerinä ja varakanslerina.

Olaf Scholz tuoreena valtiovarainministerinä liittokansleri Angela Merkelin rinnalla vuonna 2018.

Kuten Merkel, hän on rauhallinen, järkevänoloinen, ei hötkyile tai hölmöile. Siksi hän on voittanut puolelleen luottamuksen monilta, jotka eivät vielä talvella sanoneet kannattavansa demareita.

Merkelin puolueessa raivostuttiin, kun Scholz poseerasi lehden kannessa kädet samanlaisessa asennossa kuin Merkelillä aina puhuessaan: sormet vastakkain rinnan päällä.

Joka tapauksessa saksalaisten oli nyt helppoa luottaa häneen.

Scholzin luonteenpiirteet ja vakaus korostuivat samasta syystä, joka syöksi Scholzin pahimman kilpailijan, kristillisdemokraattien Armin Laschetin kannatuslaskuun: Laschet nauroi väärässä paikassa, sekoili sanoissaan ja käyttäytyi harkitsemattomasti.

Scholz ei silti ole mikään pehmo, saati reppana.

Takavuosina hänestä on käytetty nimitystä ”Scholzomat”, joka viittaa hänen robottimaiseen jaaritteluunsa. Toimittajien on usein vaikeaa saada häneltä kysymykseen täsmällistä vastausta.

Hän pystyy perustelemaan vastauksena myös epämiellyttäviin kysymyksiin ilmeen värähtämättä ja ohittamaan epämiellyttävät kysymykset.

Pokka on pitänyt, kun häneltä on tivattu vastauksia epäselvyyksiin aiemmalla uralla.

Hänen johtamaansa valtiovarainministeriöön tehtiin hiljattain kotietsintä. Syyttäjän tarkoituksena oli selvittää joidenkin työntekijöiden yhteyksiä poliisin rahanpesuyksikköön, joka on pitemmän selvityksen kohteena.

Scholz pystyi vakuuttamaan, että kyse ei ole hänestä eikä hänen työntekijöistäänkään.

Scholzilla on ollut niskassaan muitakin epäilyjä. Aiemmassa tehtävässään Hampurin pormestarina hänen on väitetty toimineen Hampurin veroviraston kautta Warburg-nimisen pankin hyväksi.

Warburg on saanut epäilyttävää hyötyä veroasioissaan, ja demaripoliitikkojen on sanottu sekaantuneen asiaan. Scholz on kiistänyt kaiken, eikä asiasta tullut vaalikampanjassa liian suurta riippakiveä.

Myös historiallisessa kirjanpitoskandaalissa Wirecard-yhtiöön liittyen on myös vieritetty poliittista vastuuta Scholzille, sillä hän toimi sen tapahtuessa valtiovarainministerinä. Siinäkin hän on onnistunut väistämään syytökset.

Paitsi hyvää onneaan ja omaa erinomaisuuttaan Scholzin on kiittäminen menestyksestään myös tiimiään. SPD:n puoluesihteeri Lars Klingbeil voi taputtaa itseään selkään.

Demareissa oli selvästi käynnissä tavanomaista ohjelmaan perustuvaa vaalikampanjaa vahvemmin liittokanslerikampanja. Vain sillä oli mahdollista voittaa, ja tilaisuuden käyttäminen onnistui Laschetin epäonnistumisten takia.

Demarit onnistuivat hakemaan ääniä sieltä, missä niitä oli sille tarjolla: yli 50-vuotiailta, joiden osuus Saksan äänestäjäkunnasta on ylikorostunut verrattuna nuorempiin.

Demarit jopa menettivät ääniä nuorelta äänestäjäryhmiltä, mutta ikäihmiset rakastivat Scholzia.

Scholzin liittokanslerikampanjan kärkiteema on ollut ”kunnioitus”, mihin kuuluvat vakaat eläkkeet, kohtuuhintaiset vuokrat ja minimipalkan korotus 12 euroon.

Scholz on puhunut myös ilmastonmuutoksen torjunnasta mutta korostanut samalla teollisuuden sähkönsaannin turvaamista. Hän on leimannut vihreiden ehdotuksia nopeista hiilidioksidipäästöistä epärealistisiksi.

Ilmastokriisin ratkaisu tulee yhä akuutimmaksi Scholzin kaudella. Perjantaina ympäri Saksaa oli kaduilla Fridays for Future -liikkeen johdolla satojatuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat näkyvämpiä ilmastotoimia poliitikoilta.

Liikkeessä on mukana paljon lapsia ja nuoria.

Scholz ilmoitti Twitterissä kannattavansa mielenosoittajia, mutta sai tuenilmaisustaan myös paljon kritiikkiä ilmastotutkijoilta ja -aktivisteilta. Sitä pidettiin falskina. Scholz ei kannata esimerkiksi nopeutettua aikataulua hiilivoimasta luopumiseen.

SPD:ssä hän on aina edustanut ennemmin maltillista kuin vasemmistolaista laitaa. Se näkyy myös niin, että hän on vaalikampanjassa puhunut osin puolueensa vaaliohjelmaa vastaan.

SPD:n vaaliohjelmassa sanotaan suoraan, että vuoden 2020 kesällä sovitusta jälleen­rakennus­ohjelmasta pitäisi tehdä pysyvä muutos EU:hun. Scholz kuitenkin kiistää tavoittelevansa tätä.

Hän ei halua tehdä suuria muutoksia Saksan tai EU:n velkasääntöihin.

Moni eturivin demari ja paljon ääniä saanut tuore kansanedustaja vaatii vasemmistolaisempaa politiikkaa kuin Scholz. Hänen ensimmäisiä tehtäviään onkin kerätä puolue yhtenäiseksi: mitä asioita se lähteekään konkreettisesti hallituksessa tavoittelemaan.

Kansainvälisesti Scholz on nostanut Saksalle tärkeimmäksi liittolaiseksi Ranskan.

Suhteessa Kiinaan tai Venäjään hän ei ole tehnyt voimakkaita vaatimuksia kurssinmuutoksesta, mutta Saksan paikan määrittely maailmassa hänellä on väistämättä edessään.

Scholz on teollisuusmies. On odotettavissa, että hän jatkaa merkeliläistä politiikkaa myös suhteessa Venäjään.

Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöönoton peruminen ei toteudu hänen johdollaan, vaikka sitä vaativat vihreät olisivat samassa hallituksessa.