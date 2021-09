Ensimmäinen ennuste Saksan liittopäivävaalien tuloksesta saatiin heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua sunnuntai-iltana Suomen aikaan kello 19. Vaalipäivänä tehdyt ovensuukyselyt kertovat kuitenkin vasta varovaisesti Saksan uudesta suunnasta.

Ovensuukyselyiden perusteella vaaleista on tulossa tasaiset. Sosiaalidemokraatit ja Olaf Scholz sekä kristillisdemokraatit ja Armin Laschet ovat tasoissa.

Edessä on tiukka tulosilta, sillä kristillisdemokraattien kannatus on hätyytellyt kannatuskyselyissä pitkään johtaneita sosiaalidemokraatteja. Ennakkoon odotetaan, että ero kahden suurimman puolueen kannatuksessa on niukka, ja suurimman puolueen asema voi vaihdella ääntenlaskun edetessä.

Saksassa on paikalla Berliinissä ovat kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki, toimittaja Heikki Aittokoski ja valokuvaaja Juhani Niiranen.

Vuoden 2017 liittopäivävaaleissa kristillisdemokraattien kannatus oli 32,9 prosenttia ja sosiaalidemokraattien 20,5 prosenttia. Puolueiden kannatusero on kaventunut. Viimeiset kannatusmittauksen lauantailta ennakoivat kristillisdemokraateille 25 prosentin ääniosuutta ja sosiaalidemokraateille 26 prosentin ääniosuutta.