Venäjän duuman vaaleissa viimeinen äänestyspäivä – Google ja Apple poistivat Venäjän opposition sovelluksen sovelluskaupoistaan

Vaaleissa on raportoitu jo nyt vilppiä.

Moskova

Venäjän duuman vaaleissa on tänään kolmas ja viimeinen äänestyspäivä. Parlamenttivaalit antavat venäläisille mahdollisuuden äänestää myös verkossa.

Eilen Venäjän vaalilautakunta ilmoitti, että se oli havainnut ulkomaisten puuttumisen meneillään oleviin vaaleihin. Lautakunnan mukaan kolme hakkerien hyökkäystä tehtiin vaalien verkkojärjestelmään.

Vaaliviranomaiset kertoivat varautuvansa siihen, että tänään saatetaan tehdä vaaleja vastaan uusia verkkoiskuja.

Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän odotetaan varmistavan itselleen kahden kolmasosan enemmistön 450 kansanedustajan paikasta, vaikka puolueen suosio on laskenut selvästi edellisistä vaaleista. Valtion kyselytutkimuslaitoksen Vtsiomin mukaan alle 30 prosenttia venäläisistä olisi äänestämässä puoluetta. Määrä on laskenut 10 prosenttia vuoden 2016 parlamenttivaalien alla tehtyihin kyselytutkimuksiin verrattuna.

Opposition sovellus poistettu Googlen ja Applen verkkokaupasta

Asiantuntijoiden mukaan opposition tukahduttaminen on ollut näissä vaaleissa ennätyksellisen suurta.

Hallinnon vastustajia on vangittu ja ajettu maanpakoon, ja heitä on estetty asettumasta ehdolle. Riippumattoman median toimintaa on rajoitettu määrittelemällä tiedotusvälineitä ulkomaisiksi agenteiksi.

Opposition näkyvin poliitikko Aleksei Navalnyi on vangittuna. Hän kehotti aiemmin tällä viikolla venäläisiä äänestämään kommunisteja protestina.

Vaaleihin liittyy se, että teknologiajätit Google ja Apple taipuivat Venäjän hallinnon painostukseen ja poistivat Venäjän opposition sovelluksen sovelluskaupastaan. Poistettu sovellus suosittelee äänestäjille ehdokasta, jolla on vaalipiirissä paras mahdollisuus päihittää valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokas.

Myös viestisovellus Telegramissa toiminut bottisovellus poistettiin, kuten myös muun muassa opposition jakamia Youtube-videoita, jossa suositeltiin opposition ehdokkaita.

Vaaleja seuraava riippumaton venäläinen Golos-järjestö oli eiliseen iltapäivään mennessä kirjannut yli 2 700 epäilyä vaalivilpistä.

Kriitikkojen mukaan verkkoäänestäminen, riippumattomien vaalitarkkailijoiden työn rajoittaminen ja äänestyksen jakaminen kolmelle päivälle luovatkin ennätyksellisen paljon mahdollisuuksia vaalivilppiin.