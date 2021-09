Eteläinen World Trade Center -torni syttyy rajuihin liekkeihin sen jälkeen, kun sitä päin on lentänyt kaapattu matkustajakone 11. syyskuuta vuonna 2001 New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Pohjoiseen torniin on törmännyt toinen kaapattu kone hetkeä aiemmin. Sankka savu leviää Manhattanin ylle. Kuvan etualalla näkyy Brooklynin silta.