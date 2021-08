Britannian puolustusministeri kehottaa turvaa hakevia tulkkeja etsimään vaihtoehtoisia reittejä pois Afganistanista.

Kabul/Lontoo/Washington/Helsinki

Afganistanissa Kabulin lentokenttään kohdistuva terrori-iskun uhka on "hyvin vakava" ja "välitön", sanoo Britannian apulaispuolustusministeri James Heappey.

Viikon mittaan on saatu yhä luotettavampaa tietoa välittömästä ja vakavasta henkeen kohdistuvasta uhasta, Heappey kertoi Times Radion haastattelussa torstaiaamuna.

Sky News -uutiskanavalle Heappey myönsi, että hyökkäys voisi tapahtua jopa tuntien sisällä.

Britannian hallitus varoitti kansalaisiaan myöhään eilisiltana, ettei Kabulin lentokentälle tulisi matkustaa terroriuhan vuoksi.

Heappeyn mukaan Britannia on suunnitellut seuraavan vuorokauden ajalle yksitoista lentoa Kabulin kentältä. Tuhannet ihmiset ovatkin jääneet kentälle varoituksista huolimatta, ministeri kertoi.

Isis suunnittelee mahdollisesti iskuja

Britannian lisäksi myös Australia ja Yhdysvallat ovat kehottaneet lentokentän ulkopuolella olevia kansalaisiaan poistumaan välittömästi alueelta. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoo äärijärjestö Isisin Afganistanissa toimivan haaran mahdollisesti suunnittelevan iskuja lentokentälle. Kanavan mukaan Isis haluaisi luoda sekasortoa kentälle. Yhdysvaltain sotilasviranomainen kertoo kanavalle, että järjestö on kykenevä suunnittelemaan ja toteuttamaan useita iskuja.

Kabulista on evakuoitu ilmateitse jo yli 82 000 ihmistä. Kentällä ja sen läheisyydessä on kuitenkin vielä tuhansia ihmisiä, jotka yrittävä paeta maasta. Pakoon pyrkivien joukossa on muun muassa länsimaille työskennelleitä, journalisteja ja ihmisoikeuksia ajaneita afganistanilaisia sekä heidän perheenjäseniään.

Australian yleisradioyhtiö ABC uutisoi maansa kansalaisesta, joka verta kasvoillaan kertoo sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla, kuinka äärijärjestö Talebanin sotilaan pahoinpitelivät hänet lentokentällä. ABC kertoo nähneensä kuvan miehen australialaisesta passista.

– Olen Australian kansalainen. He löivät minua, mies sanoo.

Mies kuuluu Afganistanin hazaravähemmistöön, jota nyt Afganistanissa vallan saanut Taleban vainonnut jo pitkään.

Yhdysvallat ei pysty evakuoimaan kaukana Kabulista olevia kansalaisiaan

Yhdysvallat ei pysty evakuoimaan maansa kansalaisia eikä afganistanilaisia, jotka eivät ole Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tai sen lähettyvillä. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post ja qatarilaiskanava al-Jazeera.

Puolustusministeriön tiedottaja John Kirby sanoi toimittajille, että Yhdysvaltain asevoimat voi auttaa ihmisiä, jotka ovat suhteellisen lähellä Kabulia. Toimittajien kysyessä Kabulista mahdollisesti satojen kilometrien päässä olevista yhdysvaltalaisista Kirby sanoi, ettei heitä pystytä evakuoimaan.

Tiedottaja vahvisti, että Yhdysvallat on pelastanut helikoptereilla ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet matkustamaan Kabuliin. Hänen mukaansa lentoja on ollut kolme ja ne ovat olleet kestoltaan ja matkaltaan lyhyitä.

Brittilehti Telegraph kirjoittaa, että afganistanilaisia tulkkeja on kehotettu pyrkimään pois maasta naapurimaiden rajojen kautta sen sijaan, että he hakeutuisivat evakuointilennoille. Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi lehden mukaan kansanedustajien tilaisuudessa, että tulkkien ja muiden turvaa hakevien afganistanilaisten tulisi etsiä vaihtoehtoisia reittejä, jos heitä ei ole vielä kutsuttu lentokentälle.

Muun muassa länsimaisille joukoille työskennelleet tulkit ovat jopa hengenvaarassa äärijärjestö Talebanin hallinnon alla. Taleban on saanut lähes koko maan hallintaansa.

Belgia lopettaa evakuointilennot

Belgian pääministeri Alexander De Croo kertoo, että maa on lopettanut evakuointilentonsa Kabuliin. De Croo tviittasi myöhään eilen, että maan hallitus on päättänyt lopettaa evakuoinnit tilannemuutoksen takia ja sopimuksessa eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kertoo, että Belgian evakuoimat ihmiset vietiin Pakistaniin.

Useat maat ovat ilmoittaneet, ettei evakuointeja jatketa ensi viikolla. Yle kertoi illalla, että Suomi aikoo lopettaa evakuoinnit Afganistanista lentoteitse huomenna.

Taleban on sanonut, että se aikoisi sallia afganistanilaisten lähdön maasta myös sen jälkeen kun Yhdysvallat on vetäytynyt maasta. Yhdysvaltojen on tarkoitus vetäytyä viimeistään tiistaina.