Ulkoministeri Haavisto on kertonut, että valmistelut ovat käynnissä ja joukot lähtevät heti presidentin päätöksen jälkeen.

Helsinki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt, että Suomi lähettää Puolustusvoimien joukon Afganistaniin. Sotilaiden on tarkoitus auttaa Kabulissa evakuointioperaatiota suorittavaa ulkoministeriön avustustiimiä ja suojata evakuoitavia henkilöitä.

”Joukko on lähtövalmiudessa avustustiimin tueksi heti päätöksen jälkeen”, kertoi ulkoministeriö tiedotteessaan.

Kyseessä on historiallinen päätös. Valtioneuvoston eduskunnalle antamassa selonteossa tilannetta Afganistanissa kuvataan erityisen vaativaksi.

Utin lentokentältä nousi perjantaina kello seitsemän jälkeen illalla kaksi Puolustusvoimien CASA C-295M -konetta. Afganistaniin lähetetään todennäköisesti Utin jääkärirykmentin erikoisjääkärikomppanian erikoissotilaita.

Koneiden alkuperäinen lähtöaika oli viideltä alkuillasta. Ne lähtivät lopulta noin kello 19, vähän sen jälkeen, kun presidentti oli sinetöinyt päätöksen sotilaiden lähettämisestä.

Espanjalaisvalmisteisia kaksimoottorisia koneita käytetään muun muassa miehistön kuljetukseen. Koneeseen mahtuu jopa 60 matkustajaa.

HS:n tietojen mukaan koneiden suunnitellulla reitillä on ainakin kolme välipysähdystä, joista yksi on Georgian pääkaupunki Tbilisi.

HS ei ole saanut vahvistusta koneiden matkustajista. Puolustusvoimat eikä ulkoministeriö kommentoi operaation yksityiskohtia kuten kuljetusjärjestelyitä operaation ollessa käynnissä.

Eduskunta ilmaisi tahtonsa joukkojen lähettämisestä aiemmin perjantaina täysistunnossaan. Seuraavaksi asia eteni valtioneuvoston yleisistunnon kautta presidentin esittelyyn, jossa presidentti Niinistö hyväksyi päätöksen.

Lähetettävät sotilaat olisivat kaikki Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Osa heistä on palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa.

Joukkojen on linjattu toimivan alueella enintään kuukauden ajan, joskin Yhdysvallat on asettanut länsimaiden poistumiselle rajaksi perjantain 27. elokuuta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan joukot eivät voi poistua määritellyltä alueelta Kabulin lentokentältä ja sen lähiympäristöstä.

”Siellä heti lentokentän ulkopuolella on Talebanin tiesulut. Niiden tiesulkujen yli tai ohi ei tietenkään poistuta", sanoi Haavisto.

Operaatio sai laajan tuen eduskunnalta, joka käsitteli asiaa perjantaina täysistunnossa. Kansanedustajat yli puoluerajojen totesivat keskustelussa pitävänsä joukon lähettämistä perusteltuna, tärkeänä ja kiireellisenä.

Kansanedustajia mietityttivät eniten operaation yksityiskohdat, kuten lähetettävien henkilöiden vakuutusturva ja se, millaiset oikeudet sotilailla on voimankäyttöön.

Esimerkiksi poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok) kysyi voimankäytöstä.

"Anteeksi sanavalintani, herra puhemies, mutta kun peli perkelöityy siinä tilanteessa, silloin ei enää voi kysyä neuvoa tai apua tuhansien kilometrien päästä", hän sanoi.

Haaviston mukaan joukoilla on mahdollisuus itsepuolustukseen ja joukon omasuojaan. Hänen mukaansa Taleban ei tällä tietoa suoraan uhkaa lentokenttää, mutta voimankäyttöä vaativia tilanteita ei voida täysin sulkea pois.

”Mahdollisuus tahallisiin tai tahattomiin eskalaatioihin on olemassa”, Haavisto sanoi.

Kysymyksiä herätti myös se, miksi turvaan ei tuoda Suomen puolesta alihankkijayritysten kautta esimerkiksi henkivartijoina työskennelleitä ihmisiä.

Ulkoministeri Haaviston mukaan tämä joukko olisi kooltaan noin 300 henkilöä. Lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tai ihmisoikeuksien puolesta työskennelleistä tulisi joukko, jonka lukumäärä olisi ”lähempänä tuhatta kuin 500:aa”.

"Kun katsomme nyt tätä logistista haastetta, joka on jo tässä ensimmäisessä operaatiossa, ehkä ymmärrätte, että emme voi sitä aivan heti kaksinkertaistaa", Haavisto sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puhui eduskunnan ylimääräisessä istunnossa perjantaina. Taustalla pääministeri Sanna Marin (sd).

Erityisesti perussuomalaisten kansanedustajat kyseenalaistivat sen, mistä syystä Suomen kansalaiset tai Suomessa pysyvästi oleskelevat ovat olleet Afganistanissa.

Ulkoministeriö on matkustustiedotteessaan ohjeistanut 6. elokuuta lähtien, että maasta tulisi poistua välittömästi.

Esimerkiksi kansanedustaja Leena Meri (ps) kysyi, onko paikalla ollut Suomesta oleskeluluvan saaneita ”jonkinlaisilla lomamatkoilla”.

”Siellä on varmaan paljon erilaisia yksilöllisiä tilanteita, en niihin mene. Mutta periaatteemme on, että konsuliapua Suomen lain mukaisesti annetaan tällaisessa tilanteessa”, vastasi ulkoministeri Haavisto.

Haaviston mukaan apuun kuuluu omavastuu, eli henkilöltä peritään matkakulut, jos rahaa joudutaan lainaamaan.

keskustelua leimasi asian kiireellisyys, josta sekä varapuhemies Antti Rinne (sd) että kansanedustajat mainitsivat useaan otteeseen.

”Tässä minuutteja kuluu. Meistä itsestämme on kiinni, kauanko tähän käytetään aikaa”, sanoi esimerkiksi Matti Vanhanen (kesk).

Edustajat totesivat koko Afganistanin tilanteen vaativan laajempaa keskustelua myöhemmin. Toisaalta kiire sai myös moitteita. Esimerkiksi Anna Kontula (vas) puolusti puheenvuorossaan parlamentarismia.

”Tämä on osa laajemmin tähän taloon levinnyttä kulttuuria, jossa se on aina eduskunta, jolla on kiire", sanoi Kontula.

Osan mielestä Suomen toiminta olisi voinut olla nopeampaakin. Tätä nosti esiin esimerkiksi ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd).

"Tilanne on hyvin hauras ja riskialtis, ja siksi olisimme valiokunnassa olleet valmiita näkemään, että kiireellisenkin menettelyn kriteerit olisivat täyttyneet.”

Tuomiojan mukaan tämä olisi tarkoittanut, että joukot olisivat olleet paikalla jo keskustelun aikana perjantaina iltapäivällä.

Haaviston mukaan asia päätettiin viedä täysistunnon käsittelyyn muun muassa oikeuskanslerin konsultoinnin jälkeen. Päätös käsitellä asia täysistunnossa sai kansanedustajilta runsaasti kiitosta.

Moni edustaja oli sitä mieltä, että keskustelua Afganistanin tilanteesta on jatkettava myöhemmin perusteellisesti. Tämän totesi myös ulkoasiainvaliokunta mietinnössään.

Edustajat nostivat esiin esimerkiksi kansainvälisen kehitysyhteistyön, virheet tilannekuvan arvioinnissa ja EU:n roolin. Useiden mielestä lainsäädäntöä on tarkasteltava tulevaisuuden vastaavia tapauksia varten.