Ulkoministeri ei luvannut evakuoitavien listan laajentamista. "Meillä on nyt kädet täynnä työtä."

Helsinki

Suomi on saanut toistaiseksi evakuoitua yhteensä 34 ihmistä Afganistanista. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi tilannepäivityksen torstaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Haaviston mukaan lisää suomalaisia on keskiviikkona ja torstaina saatu pääkaupunki Kabulin lentokentälle ja osa lentokoneisiin.

Haavisto kertoi pitävänsä vielä realistisena ajatusta, että kaikki halutut henkilöt saadaan pois maasta elokuun loppuun mennessä. Hän kertoi kuitenkin Suomen olevan huolissaan ajan riittävyydestä ja että työtä pyritään tekemään mahdollisimman etupainotteisesti.

– Nyt on minun tietojeni mukaan myös joitakin afgaaneja päässyt (lentokentän) porteista läpi, mutta tämä on ollut suuri vaikeus. Lähtökohtaisesti Suomen passilla on ollut helpompi sieltä portista tulla, Haavisto sanoi toimittajille.

Jo maanantaina kerrottiin, että Suomi on lennättänyt Afganistanista kahdeksantoista kansalaistaan, mukaan lukien Kabulin-suurlähetystön työntekijät.

Suomella kiintiöitä sotilaskoneissa

Haavisto vastasi kysymykseen suomalaisen kuljetuskoneen lähettämisestä paikalle. Ministerin mukaan suunnitelmia on jouduttu muuttamaan, koska tuli tilanne, jossa Kabulin kentälle pääsevät laskeutumaan vain sotilaskoneet.

Ministeri kuitenkin kehui kansainvälisen yhteistyön muovautuvia rutiineja.

– Olemme saaneet muiden maiden sotilaskoneista kiintiöitä, joita voimme käyttää, jos saamme ihmisiä kentälle. Kentälle pääsy on ensimmäinen asia ja konekapasiteettia näyttäisi riittävän sieltä eteenpäin pääsemiseksi.

Haavisto sanoi, että turvallisuustilanne lentokentän portilla ulkopuolella vaihtelee. Suomi on lähettänyt Kabuliin kaksi virkamiestä, joiden tehtävä on avustaa lentokentälle pyrkiviä suomalaisia.

"Vältämme katteettomien lupausten antamista"

Suomi pyrkii evakuoimaan noin 240 henkilöä Afganistanista.

Ulkoministeriön tiedossa oli keskiviikkona lähes 70 Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista.

Lisäksi Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat Suomen Kabulin-suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Toimittajat kysyivät Haavistolta kokouksen jälkeen mahdollisuudesta laajentaa evakuoitavien listaa. Haaviston mukaan valiokunnan kokouksessa valiokunnan jäsenet toivat esille ajatuksia kysymyksestä, mutta tällä hetkellä Suomi keskittyy nimiin, jotka ovat nyt listoilla.

– Meillä on nyt kädet täynnä työtä tässä toteutuksessa ja vältämme myös katteettomien lupausten antamista, Haavisto sanoi.

Ulkoasiainvaliokunta on ollut koolla sekä keskiviikkona että torstaina Afganistanin tilanteen vuoksi. Valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) luonnehtii kahden päivän kokouksia sisältörikkaiksi.

– Olemme vakuuttuneet siitä, että valtioneuvosto haluaa tehdä kaikkensa ennen kaikkea Suomen kansalaisten kotiin palamiseen mahdollistamiseksi, Niikko sanoi torstaina STT:lle.

Kabulista tehtävät evakuoinnit olivat esillä myös tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan keskustelussa torstaina.