Yhdysvaltain sotilasvoimien rahtikone päästi kyytiinsä yli 600 ramppia pitkin sisään pyrkinyttä afganistanilaista

Kabul/Helsinki

Yhdysvaltain ilmavoimien kone on evakuoinut noin 640 afganistanilaista Kabulista, uutisoi turvallisuuteen ja asevoimiin erikoistunut yhdysvaltalainen Defense One -media. Lehden mukaan kyse on suurimmista C-17-sotilasrahtikoneella kuljetetuista ihmismääristä.

Sunnuntaina koneen kyytiin pyrki satoja afganistanilaisia, joilla oli hyväksyntä evakuoitumista varten. Ihmiset pyrkivät koneeseen osittain auki olevasta rampista.

Sen sijaan että ihmisiä olisi poistettu koneesta, miehistö päätti koneen lähtevän lentoon pakenevat ihmiset kyydissään. Kone lensi Afganistanin pääkaupunki Kabulista Lähi-idässä sijaitsevaan Qatariin.

Sosiaalisessa mediassa jaetussa kuvassa koneen lattialla istuu tiiviisti satoja afganistanilaisia. Kuva on suuri kontrasti eilen levinneille videoille, joissa ihmiset juoksivat kiitotiellä rullaavien yhdysvaltalaisten kuljetuskoneiden vieressä, osa roikkuen koneen rungossa siipien alla. Vahvistamattomien tietojen ja kuvien mukaan joitakin ihmisiä myös putosi lentoon lähteneiden koneiden kyydistä kuolemaansa.

Kaaoksen keskellä olevalla kentällä kaikki saapuvat ja lähtevät lennot keskeytettiin eilen lähes viideksi tunniksi. Keskeytys koski sekä sotilas- että siviililentoja. Syynä keskeytykselle olivat lentokentän kiitoradalla olleet väkijoukot, joita Yhdysvaltain, Turkin ja muiden maiden sotilaat yrittivät poistaa alueelta.

Äärijärjestö Taleban saapui Kabuliin sunnuntaina. Sitä ennen maan presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta.

Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä toukokuun alussa. Tuolloin arvioitiin, että vetäytyminen antaisi Talebanille mahdollisuuden ottaa maan alueita haltuunsa. Talebanin toimien nopeus vallata maan suuret kaupungit ja laajoja alueita yllätti kansainvälisen yhteisön.

Länsimaiden joukkoja auttaneet afganistanilaiset vaarassa

Yhdysvallat on aiemmin antanut yhdysvaltalaisjoukkoja auttaneille afganistanilaisille mahdollisuuden evakuoitua Afganistanista. Afganistanilaiset ovat voineet hakea lupaa päästä Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloille ja liittoumalle työskennelleet ovat hengenvaarassa Afganistanissa.

Talebanin saavuttua Kabuliin Yhdysvallat vähensi afganistanilaisille suunnattuja evakuointilentoja priorisoidakseen maassa olevia yhdysvaltalaisia.

Kabulin lentokentän kaaoksessa Afganistanista on ollut pyrkimässä pois länsimaiden joukolle työskennelleitä.

– Pyydän, pelastakaa henkemme, pelastakaa perheemme. Emme ole turvassa täällä, Kabulin lentokentän kiitoradalla ihmisjoukossa ollut, Australian asevoimille työskennellyt tulkki sanoo australialaiselle SBS-kanavalle.

Kanavalla julkaistulla, lentokentällä kuvatulla videolla kuuluu laukauksia. Tulkki kuvailee, että kentällä olevat ihmiset ovat peloissaan.

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi eilen, että Afganistanissa olevien suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuus on Suomelle tällä hetkellä "lähihetkien ja lähipäivien ykkösasia".

