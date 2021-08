Uutistoimistot: Taleban on vallannut Jalalabadin, pääkaupunki Kabul viimeinen suuri kaupunki hallituksen kontrollissa

Kabulissa koettiin tuntien sähkökatko yöllä Talebanin lähestyessä kaupunkia.

Kabul

Nopealla tahdilla etenevä äärijärjestö Taleban on ottanut haltuunsa Jalalabadin kaupungin itäisessä Afganistanissa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Kaupungin asukkaiden mukaan Taleban otti kaupungin haltuunsa ilman vastarintaa.

– Heräsimme aamulla Talebanin valkoisiin lippuihin liehumassa kaikkialla kaupungissa. He tulivat tänne ilman taistelua, kommentoi paikallinen Ahmad Wali.

Saman vahvistivat Reutersille paikallinen afganistanilaisviranomainen sekä länsimainen turvallisuuslähde. Paikallisviranomaisen mukaan kaupunki antautui Talebanille siviiliuhrien välttämiseksi.

Valloituksen myötä maan pääkaupunki Kabul on viimeinen Afganistanin suurista kaupungeista, joka enää on hallituksen kontrollissa. Taleban on ympäröimässä kaupunkia, josta Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat evakuoimassa kansalaisiaan.

NYT: USA pyytänyt Talebania pysymään ulkona Kabulista evakuoinnin loppuun

Yhdysvaltain johtava neuvottelija Zalmay Khalilzad on pyytänyt Qatarin Dohassa käytävissä neuvotteluissa Talebania pysyttelemään Kabulin ulkopuolella siihen asti, että Yhdysvallat saa evakuointinsa päätökseen.

Asiasta kertoo Yhdysvaltain hallintolähde sanomalehti New York Timesille. Yhdysvaltain evakuoitavana voi olla lehden mukaan kaikkiaan yli 10 000 yhdysvaltalaista työntekijää sekä muun muassa maalle työskennelleitä tulkkeja. Tiedossa ei ole, kuinka kauan evakuointiin menee.

Lähteen mukaan Taleban on esittänyt vastavaatimuksena, että Yhdysvallat lopettaisi ilmaiskut sen taistelijoita vastaan.

Lauantaina Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti Talebania, että yritykset puuttua Yhdysvaltain evakuointioperaatioon kostettaisiin sotatoimin. Biden on määrännyt kaikkiaan 5 000 sotilasta turvaamaan evakuointia Kabulista.

Talebanin joukot ovat lähestyneet Kabulia vauhdilla. Guardianin mukaan kaupungissa koettiin yöllä useiden tuntien sähkökatko.