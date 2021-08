Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeriö kommentoi, ettei usko Kabulin olevan välittömässä vaarassa.

Yhdysvaltain Kabulin-suurlähetystö on määrännyt henkilökuntaansa tuhoamaan arkaluontoisia asiakirjoja sekä materiaalia, jota voitaisiin käyttää Talebanin propagandassa ääriliikkeen mahdollisesti vallatessa Afganistanin pääkaupungin.

– Hävittäkää myös esineet, joissa on lähetystön tai valtion virastojen logoja, Yhdysvaltain liput sekä esineet, joita voidaan väärinkäyttää propagandatoimissa, henkilökunnan saamassa muistiossa lukee uutistoimisto AFP:n mukaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeriö kommentoi, ettei usko Kabulin olevan välittömässä vaarassa siitä huolimatta, että useimmat Afganistanin muut merkittävät kaupungit on menetetty Talebanille viime päivinä.

– Kabul ei ole tällä hetkellä välittömän vaarallisessa ympäristössä. Mutta on selvää, jos katsomme Talebanin tekemisiä, että he yrittävät eristää Kabulia, sanoi Pentagonin tiedottaja John Kirby toimittajille.

Myös Suomi evakuoi väkeä

Maan kolmesta suurimmasta kaupungista enää Kabul on hallituksen vallassa Heratin ja Kandaharin kaaduttua äärijärjestölle. Yhdysvallat on pitänyt kiinni täydestä vetäytymisestään maasta, mutta on lähettänyt Kabuliin 3 000 sotilasta tukemaan lähetystönsä alasajoa. Lähetystö valmistautuu siirtämään toimintansa lentokentälle tarpeen vaatiessa.

Perjantaina kerrottiin, että Suomi evakuoi valtioneuvoston päätöksellä Afganistanista enintään 50 Suomen Kabulin-edustuston henkilökuntaan kuuluvaa tai kuulunutta paikalta palkattua ihmistä. Kokonaismäärä kattaa 40 nykyistä paikalta palkattua ihmistä ja kymmenen vuodenvaihteen jälkeen edustuston kanssa työsuhteessa ollutta ihmistä.

Lisäksi Suomi voi ottaa yhteensä enintään 50 Euroopan unionin Kabulin-edustuston paikalta palkattua henkilökuntaan kuuluvaa ja 30 Naton RS-kriisinhallintaoperaation palveluksessa ollutta perheineen. Henkilöiden siirtäminen Suomeen toteutetaan valtion järjestämällä tilauslennolla. Arvioidut kustannukset ovat noin 700 000 euroa.