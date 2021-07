Kiinan jättitulvissa on kuollut ainakin 30 – uhrimäärä kasvanee edelleen

Tulva-alueen asukas uutistoimisto AFP:lle: Olen menettänyt kaiken, kaikki on huuhtoutunut pois.

Mies kävelee tulvaveden täyttämää katua pitkin. Kuva on otettu 20. heinäkuuta 2021 Zhengzhoussa Henan provinssissa.

Gongyi

Tuhoutuneita koteja ja mudan kuorruttamia autoja, ihmisiä nukkumassa ulkona ja turvautumassa avustusruokaan. Kiinan keskiosissa raivattiin torstaina jättiläistulvan tuhoja.

Mihen kaupungissa paikalliset kävivät tarkastelemassa, mitä heidän omaisuudestaan on vielä jäljellä, kun sateet viimein väistyivät. Uutistoimisto AFP oli mukana, kun vapaaehtoiset avustustyöntekijät matkustivat Miheen auttamaan ilman ruokaa, sähköä ja puhelinverkkoa jääneitä paikallisia.

– Olen menettänyt kaiken, kaikki on huuhtoutunut pois, sanoi keski-ikäinen paikallinen asukas ja purskahti itkuun.

Vapaaehtoiset vastasivat paikallisten pelastustyöntekijöiden kutsuun. Palokunnan mukaan monet asukkaat ovat jääneet jumiin, ja apua tarvittiin heidän evakuointiinsa sekä ruumiiden etsimiseen.

Keskiviikkoiltaan mennessä yli 30 ihmisen tiedettiin saaneen surmansa tulvien aikana Henanin maakunnassa, jossa myös Mihe sijaitsee. Määrän uskotaan kuitenkin edelleen kasvavan, kun pelastusoperaatiot etenevät ja viestintäyhteydet paranevat.

Vuoden sademäärä kolmessa päivässä

Tulvat maakunnassa ovat vaikuttaneet satojentuhansien ihmisten elämään. Liikenneyhteyksiä on poikki, ja tulvavesi on pilannut viljelymaita.

Koska monet ovat jääneet vaille puhelinyhteyksiä, yksi opiskelija on perustanut tietokannan, jonne ihmiset voivat ilmoittaa kadonneista tai jumiin jääneistä omaisistaan. Sosiaalisessa mediassa jaettuun listaan kertyi nopeasti satoja nimiä.

Pahinta tuhoa tulva on tehnyt pienissä yksikerroksisissa taloissa, joista vapaaehtoiset ovat auttaneet asukkaita turvaan. Paikalliset ihmiset ovat kertoneet tarinoita siitä, kuinka heitä on vedetty turvaan tulvan alle jääneistä kodeistaan sekä kuinka he ovat paenneet korkeammalla oleviin paikkoihin ja nähneet talojen sortuvan.

Henanin maakunnassa sadekausi on ollut poikkeuksellisen raju. Maakunnan pääkaupungissa Zhengzhoussa satoi kolmessa päivässä koko vuoden sademäärää vastaava määrä vettä.