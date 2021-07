Eskilstuna

Kaksi vankia on ottanut kaksi henkilökunnan jäsentä panttivangeiksi Ruotsin Eskilstunan lähellä sijaitsevassa Hällbyn vankilassa. Vankila on korkeimman turvallisuusluokituksen suljettu laitos, ja panttivankien ottajat on Göteborgs-Postenin mukaan tuomittu murhasta.

Aftonbladetin mukaan sieppaajat vaativat helikopteria ja kebabpitsaa koko osastolleen.

Paikalle on komennettu useita poliisiyksiköitä, ja teitä vankilan läheisyydessä on katkaistu.