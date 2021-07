30 ihmistä kateissa läntisessä Saksassa Reinin sivujokien tulviessa

Teitä on poikki ja juna- ja jokilaivaliikenne lopetettu. Keskiviikkona kahden pelastustöihin osallistuneen palomiehen kerrottiin hukkuneen.

Arviolta kolmekymmentä ihmistä on kateissa tulvien tuhottua kuusi taloa torstaiaamuna Schuldin pikkukylässä Bonnin lounaispuolella Saksassa, lähellä Belgian rajaa.

Viranomaisten mukaan 25 rakennusta on vaarassa romahtaa hetkellä millä tahansa.

Asiasta kertovat Rheinland-Pfalzin osavaltion televisiokanava SWR ja uutistoimisto Reuters.

Saksan Hagenista 14. heinäkuuta otettu ilmakuva näyttää kaupungin tulvivan keskustan.

Pelastuslaitosten lisäksi armeija on avustanut tulvien saartamia kansalaisia koko alueella keskiviikosta lähtien.

Keskiviikkona tulvatilanne oli paha Hagenissa Ruhrin alueen itälaidalla. Hagenissa yhtyy kolme Reiniin laskevan Ruhrjoen sivujokea.

Useita maanteitä koko matalan Eifelin rajavuoriston alueella on poikki ja rautatieliikenne on katkaistu. Samoin Reinin jokilaivaliikenne on toistaiseksi pysähdyksissä.

Läntisen Saksan ylle pysähtynyt matalapaine on aiheuttanut pahimmat tulvat vuosikymmeniin. Myrskyjen ja sateiden ennustetaan jatkuvan torstaina.