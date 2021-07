Maan turvallisuus­joukkojen ja kolumbialaisten roolit tapahtumassa herättävät paljon kysymyksiä.

Keskiviikon 7. heinäkuuta vastaisena yönä Haitin presidentti Jovenel Moïse murhattiin. Joukko ihmisiä hyökkäsi presidentin yksityiseen asuntoon aamu­yöllä ja ampui hänet kuoliaaksi.

Haitin poliisi kertoi sunnuntaina pidättäneensä haitilaisen Christian Emmanuel Sanonin. Kuulusteluissa poliisi väitti saaneensa selville, että Sanon värväsi tehtävään 26 palkkasoturia. Yhteensä epäiltyjä on 28.

Epäiltyjen joukossa ovat pidätetyt 15 kolumbialaista, kolme yhdysvaltalaista sekä murhan jälkeen surmansa saaneet kolme kolumbialaista. Usean epäillyn kerrotaan olevan vielä vapaana.

Osa pidätetyistä epäillyistä poliisiasemalla Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessä lauantaina 10. heinäkuuta.

Uutistoimistot ja kansainvälinen media ovat kertoneet kolumbialaisten olevan Kolumbian armeijan veteraaneja. Heidät oli ainakin osittain palkattu nicaragualaisen, Yhdysvalloissa toimivan turvallisuusyhtiö CTU:n kautta.

Mitä murhaoperaatiosta tiedetään – ja mikä on vielä epäselvää?

Mitä kolumbialaiset tekivät Haitissa?

Haitin poliisin mukaan palkattujen miesten, mukaan lukien kolumbialaisten veteraanien, tehtävänä oli alun perin suojella palkkaajaansa Sanonia.

”Myöhemmin tavoite kuitenkin muuttui, ja hyökkääjille esitettiin presidentin pidätys­määräys”, poliisipäällikkö Léon Charles sanoi AFP:n mukaan tiedotus­tilaisuudessa sunnuntaina.

Kolumbialaislehti El Tiempolle, The New York Timesille ja kolumbialais­radio W Radiolle puhuneet, murhan jälkeen kuolleen, kahden kolumbialaisen lähiomaiset kertoivat myös toimeksiannon olleen suojelua.

Esimerkiksi Duberney Capadorin sisko Jenny Carolina Capador kertoo veljensä kertoneen murhan jälkeen keskiviikkona, että hän oli saapunut liian myöhään pelastaakseen ”tärkeän henkilön”, jota hänet oli palkattu suojelemaan. Soittaessaan hän oli talossa, jossa ammuttiin.

Capador sekä toisen murhan jälkeen tapetun kolumbialaisen Mauricio Romeron vaimo Giovanna Romero antavat siis New York Timesin jutussa ymmärtää, että miehet olisi lähetetty suojelemaan presidentti Moïsea, ei Sanonia.

Duberney Capador Giraldo (oik.) oli yksi Moïsen murhan jälkeen kuolleista kolumbialaisista.

Haitin poliisiin tarinan kolumbialaisten syyllisyydestä on kyseenalaistanut myös entinen senaattori, tunnettu oppositio­poliitikko Steven Benoit.

Benoit sanoi New York Timesille pitävänsä outona sitä, etteivät kolumbialaiset yrittäneet heti paeta maasta Moïsen kuoleman jälkeen. Sen sijaan he jäivät ja joutuivat tapetuiksi tai vangituiksi.

Miten murhaoperaatio onnistui ilman muita uhreja?

Benoit nosti New York Timesin haastattelussa esiin myös toisen olennaisen kysymyksen.

”Tarina ei yksinkertaisesti täsmää. Miten presidentin­linnassa yhtäkään turvamiestä ei ammuttu tai edes haavoitettu?”

Moïsen murha­operaatiossa kuoli vain presidentti itse, ja ainoa haavoittunut oli vaimo. Tätä on pidetty epäilyttävänä, ja maan pääsyyttäjä on New York Timesin mukaan ryhtynyt selvittämään Haitin turvallisuusjoukkojen roolia tapahtumissa.

Kahta johtavaa presidentin turvallisuudesta vastannutta virkamiestä on BBC:n mukaan määrä kuulustella 13. ja 14. heinäkuuta.

Mikä oli mahdollinen motiivi?

Haitin poliisi puhui motiivista ensi kerran Sanonin pidättämisen yhteydessä. Sanonin väitetään tulleen maahan ”poliittisin motiivein”. Poliisipäällikkö antoi lausunnoillaan ymmärtää, että Sanon itse halusi presidentiksi.

Sanonista on julkaistu vuonna 2011 Youtube-videoita, joissa hän puhuu ”Johtajuutta Haitille” -otsikon alla maan korruptiosta ja kansalaisten toivottomuudesta.

Haitin poliisiviranomaiset ovat kuitenkin olleet vielä vähäsanaisia, joten Sanonin ja muiden mahdollisten syyllisten motiivit ovat yhä epäselviä.

Varmaa on vain se, että presidentti Moïse ehti hankkia virkansa aikana useita viha­miehiä. Hän esimerkiksi kertoi pyrkivänsä heikentämään rikkaiden asemaa sekä väitetysti pyrki keskittämään valtaa itselleen.

Kuka nousi valtaan murhan jälkeen?

Moïsen kuoltua vallassa ovat halunneet olla sekä väliaikainen pääministeri Claude Joseph että senaatin puheenjohtaja Joseph Lambert. Pääministeri Josephin legitimiteetin ovat yrittäneet haastaa maan viimeiset vaaleilla valitut poliitikot.

Kahdeksan kymmenestä istuvasta senaattorista allekirjoitti julkil­ausuman vaatiakseen Josephin eroa ja uuden, Lambertin johtaman, väliaikais­hallinnon muodostamista. Ennen Moïsen murhaa tämä oli nimittänyt pääministeriksi toisen poliitikon Ariel Henryn, joka ei kuitenkaan ehtinyt vannoa virkavalaa ennen murhaa.

Väliaikainen pääministeri Claude Joseph on pyytänyt Haitille apua YK:lta sekä Yhdysvalloilta ja yrittää käyttää avunpyyntöjä valta-asemansa tukemiseksi.

Haitissa on tarkoitus järjestää vaalit syyskuussa. New York Timesin mukaan kansalais­järjestöt ovat huolissaan siitä, että vaalit voisivat kärjistää tilannetta entisestään. Useat järjestöt myös epäilevät, pystytäänkö reiluja vaaleja järjestämään.

YK:n turvallisuusneuvosto, Yhdysvallat ja EU kuitenkin kannattavat vaalien pitämistä aikataulun mukaisesti, kertoo AFP.

Mitä murhasta on seurannut kansalaisille?

Haiti on kärsinyt epävakaasta, jengiväkivallan värittämästä tilanteesta jo ennen presidentin murhaa. Epävakaus on lisääntynyt murhan myötä entisestään.

Jengit ovat esimerkiksi protestoineet presidentin murhaa vastaan kaduilla. Usean jengin liittoa johtava Jimmy Cherizier kutsui tapahtunutta Twitter-videollaan ”kansalliseksi ja kansainväliseksi salaliitoksi haitilaisia vastaan”.

Kaduilla ammuskeltiin viime viikonloppuna läpi lauantain ja sunnuntain välisen yön.

Kymmeniä haitilaisia on myös New York Timesin mukaan pakkautunut Yhdysvaltain lähetystön pihalle torstaista lähtien anoakseen pakoa maasta.

”Me Haitin kansalaiset olemme vaarassa. Elämme jatkuvassa turvattomuuden tilassa. Jopa presidenttimme, joka oli maan vartioidun mies, oli palkkamurhaajien uhri”, yksi turvapaikkaa Yhdysvalloilta anonut henkilö, Thervil Henrider sanoi New York Timesille.