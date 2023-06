Kesän yleisurheilu alkoi hienosti Jyväskylässä ja Kuortaneelta kuullaan lisää.

Muutama asia kismitti.

Kilpailuasut ovat melkoisia rättisulkeisia. Kyllä kilpailuasun pitää olla oman seuran edustusasu. Siten voidaan osoittaa kunnioitusta urheilun perustyön tekijälle, seuratyölle.

Tiedämme hyvin, mistä on kysymys, mutta SUL:n tehtävä on kunnioittaa ja puolustaa omia seurojaan. Tähän asiaan on löydettävissä paremmin hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

Seuralyhennys kuuluu osanottajaluetteloihin, ei siniristi. Lippumme on paremmin paikallaan maaotteluissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa kuin näissä tavanomaisissa tv-kisoissa. Kansa oppii tuntemaan urheilijoiden seurat ja niiden lyhenteet.

Naisurheilijoiden kisahousuihin tulisi uhrata enemmän kangasta, että he välttyisivät niiden jatkuvalta nykimiseltä alaspäin.

Kosti Rasinperä

Pori