Mitä on se yhdenvertaisuus hyvinvointialueella?

Hyvinvointialueen päätöksiä on monessa tapauksessa perusteltu yhdenvertaisuudella. Mitä se oikein tarkoittaa?

Lehtiuutisen mukaan hyvinvointialue lakkauttaa esimerkiksi Käppärän hammashoitolan, mutta Käppärän koulu ei ollut saanut tietoa siitä, missä oppilaiden hammashoito jatkossa järjestetään.

Jätetäänkö oppilaiden hampaat hoitamatta yhdenvertaisuuteen vetoamalla? Pitääkö oppilaiden hoidattaa hampaansa yhdenvertaisesti omakustannushintaan yksityisillä hammashoitoasemilla vai missä?

Aiemmin oletettiin, että yhdenvertaiset palvelut tarkoittavat sitä, että jokainen pääsee lääkäriin omalla kotipaikkakunnallaan. Tarkoittaako se hyvinvointialueen tulkinnan mukaan sitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet saada lääkäripalveluja netissä eli lataa appi kännykkään ja toivo parasta ja chattaile yksityisen terveyspalveluyhtiön sivuilla?

Hyvinvointialueiden vapaasti hinnoiteltavissa asiakasmaksuissa on suuria eroja, kertoi Ylen selvitys. Satakunnassa palvelut olivat sen mukaan kallistuneet eniten, kun verrattiin aikaa ennen hyvinvointialuetta ja sen jälkeen.

Satakunnassa sote-palvelujen hintaa on uutisten mukaan nostettu 30 prosenttia, joka on kovin nousu koko Suomessa. Pienituloisilla on jo muutenkin talousongelmia ja tämä vie asiaa edelleen huonommaksi. Onko se yhdenvertaista?

” Yhdenvertaisesti kaikkialla alkaa taksiralli, jossa hermot ovat koetuksella ja kalliiksi tulee.

Kuten eräs henkilö kirjoitti, lyhytaikaisesta, ympärivuorokautisesta asumispalvelusta Satakunnan hyvinvointialue korotti vuorokausimaksun 1. huhtikuuta alkaen 38,86 euroon hoitovuorokaudelta.

Korotusta tuli 21,4 prosenttia yhdenvertaisesti riippumatta asiakkaan tuloista. Joissakin palvelukodeissa korotus on tätäkin suurempi. Hoidon lähtöpäivä oli aikaisemmin maksuton, mutta nyt senkin Satakunnan hyvinvointialue määräsi maksulliseksi.

Yhdenvertaisesti veronmaksajat maksavat huippukorkeita palkkoja hyvinvointialueen johtajille. Tässä asiassa ei niukkuutta jaeta ja hakijoita johtajien virkoihin riittää.

Samaan aikaan suunnitellaan terveysasemien toiminnan keskittämistä. Tavalliselle kansalaiselle helposti saavutettavissa oleva hoito on osa hyvää palvelua.

Jos hoitoa joutuu hakemaan nykyistä kauempaa, palvelujen äärelle on aikaisempaa hankalampi päästä. Se tarkoittaa kalliita taksikyytejä ja sitä kautta lisää kustannuksia eikä Kela-takseja ole edes saatavissa riittävästi. Yhdenvertaisesti kaikkialla alkaa taksiralli, jossa hermot ovat koetuksella ja kalliiksi tulee. Esimakua siitä saa, kun istuu tuntikausia Satasairaalan päivystyksessä.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki