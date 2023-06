Terveydenhoitoalan työvoimapulasta on tullut keskustelun vakioaihe. Puhujanpöntöstä on huudettu lisää palkkaa, vaadittu lisää koulutusta, pidempiä työuria ja ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä. Keskustelua ja jopa huutoa on syntynyt, ratkaisuja vähemmän.

Terveydenhoitoalan ja monen muunkin työvoimapulasta kärsivän alan haasteena on se, ettei ole yhtä sellaista lupausta, joka ratkaisisi kerralla alan monet ongelmat. Taikasauvan ja temppujen sijaan tarvitaan paljon laajempaa ja syvällisempää otetta.

Itse lähtisin pohtimaan kaikkien työvoimapulasta kärsivien yritysten taholla sitä, miten koko alan ja oman organisaation mielikuvaa saataisiin houkuttelevammaksi. Kyse ei ole tempuista, joita tehdään työnantajakuvan kiillottamiseksi – ilmaiset limsat ja kuntosalit ovat lyhytaikaisia ratkaisuja.

Helposti hämärtyy se, mitä ihmisten oikeasti työltään haluavat: mielekkäitä työtehtäviä, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja reiluuden kokemusta.

Ihmiset odottavat hyvin yksinkertaisia asioita: oikeudenmukaisuutta ja työnantajan sosiaalista vastuullisuutta. Uskon, että sosiaalista vastuuta kantava organisaatio on arvostettu työnantaja. Sosiaalisella vastuullisuudella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia yritysten ja organisaatioiden toimintaan, sillä se poikii entistä tiiviimpää sitoutumista. Työntekijät se saa tekemään parhaansa ja se puolestaan parantaa asiakaskokemusta.

Monesti väitetään, ettei palkka houkuttele tai sitouta. Se ei ole totta, sillä muun muassa Lähtijät-podcastin tuoreen kyselyn mukaan palkka oli sitoutumiseen vaikuttavana tekijänä heti kakkossijalla johtamiskäytäntöjen jälkeen. Palkan ei tarvitse olla valtava, mutta ihmisten pitää kokea se reiluksi ja oikeudenmukaiseksi.

Kyse on myös johtamisesta. Työelämässä vaaditaan yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja osallistamista. Johtamisen tulisi ottaa yksilöt huomioon. Monen työikäisen mielestä tunne omasta osallisuudesta organisaatiossaan on heikko. Tämä kaikki vie totta kai aikaa ja vaatii uusia johtamistaitoja.

Sosiaalinen vastuu ei ole sitä, että järjestetään hoitajille tyky-päivä, annetaan joulukortti kiitokseksi ja hankitaan kahvia kahvihuoneeseen. Sosiaalinen vastuu on moniulotteinen asia, jonka kuntoon laittamiseen vaaditaan poliitikkoja, virkamiehiä, päättäjiä ja esihenkilöitä.

Minusta olisi myös fiksua kysyä itse tekijöiltä, miten he työvoimapulan ratkaisisivat. Millainen olisi hyvä työpäivä, jos sairaanhoitaja saisi päättää? Ja miksi ei saisi?

Tuomas Nousiainen

toimitusjohtaja

Luoto Company

Helsinki