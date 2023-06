Kauan jo siitä on, kun Suomi oli Ruotsin vallan alla, mutta suomenruotsalainen vallasväki pitää yhä valtaa Suomessa tavalla tai toisella.

Rahalla on pidetty valtaa, mutta myös vaa’ankieliasemalla politiikassa. Puolue on aina valmis hallitukseen, vasemmiston ja oikeiston, sama se, kunhan ruotsinkielen asema ja pakkolukeminen taataan kaikille. Virkamiehen Savon sydämessä on ainakin teoriassa hallittava toinenkin valtiomme virallinen kieli, vaikka sen tarve käytännössä ei sinne ylläkään.

Nytkin muodostetaan hallitusta RKP:n ehdoilla, vaikka puolueen kansanedustajien määrä ei moista valtaa antaisikaan. Pian nähdään, kuinka pitkä pinna on muilla hallituksen muodostamiseen osallistuvilla. Vaatimus, että Suomen pitäisi velkarahalla jakaa ”kehitysapua” Afrikan valtioiden korruptoituneille hallintoportaille saattaa kuitenkin muodostua ylittämättömäksi kynnykseksi ja kaataa koko hallitusyrityksen synnyinsijoilleen.

Valdemar Takaperko

Köyliö