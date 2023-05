Hallitusneuvotteluita vetävän Petteri Orpon on saatava nopeasti ratkaisut maahanmuuttoon ja ilmastotavoitteisiin, kirjoittaja toivoo.

Lähtökohta hallituksen luomiseen oli lyhyet neuvottelut ja vahva luottamus. Tästä lähtökohdasta luovuttiin syystä tai toisesta nopeasti ja alkoi kolmen viikon seminaarijakso, jossa kaikenlaisten ”asiantuntijoiden” avulla pyrittiin muokkaamaan neuvottelukumppaneiden mielipiteitä. Tämä vaihe nosti varmasti osallistujien yleissivistystä ja kiukkua, mikäli jaksoivat seurata.

Painetta kasvattaa myös neuvotteluja seuraava ja paljastuksia janoava media. Häkellyttävän kiltisti valtamediat ovat jaksaneet odottaa viikosta toiseen uutisia edistyksestä.

Tilanne on tiedotusvälineille ja toimittajille täysin uusi ja erilainen. Neljä edellistä vuotta toimittajille vuodettiin eri hallituspuolueista kiistan valmisteltavat asiat ja poliittinen taistelu käytiin median palstoilla. Suomalaiset seurasivat käänteitä kuin saippuasarja ”Salatuissa elämissä”. Kuka pettää ketäkin.

Median kärsivällisyyden hallitusneuvotteluiden seuraamisessa ymmärtää siitä syystä, että toimittajat tietävät Suomen valtion taloudellisen ahdingon.

Jos hallitusneuvottelut kriisiytyvät maahanmuuton tai hiilineutraalisuustavoitteen vuoksi, ovat neuvottelijat hukanneet punaisen langan.

Suomen julkinen talous on ajettu ahdinkoon loputtomilla vaalilupauksilla. Äänestäjille on luvattu yhä uusia ilmaisia palveluita vaaleista toiseen. Teillä on oikeus vaatia sitä ja tätä.

Velvollisuudet on siirretty yhteiskunnan kannettavaksi ja maksettavaksi. Kevään vaalitulos mahdollistaisi muutoksen tähän sosialistiseen harjoitettuun kansankotipolitiikkaan. Tuleva hallitus on saneeraushallitus.

Maahanmuutossa on haettava nopeasti tyydyttävä ratkaisu.

Samoin hiilineutraalisuustavoite on hyvä tavoite globaalisti, mutta Suomen 0,14 prosentin osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä ja niiden lopettaminen sinä tai sinä vuonna on epäoleellinen kysymys hallitusneuvotteluissa. Yllättävää on, miten röyhkeästi vihreät voivat operoida RKP:n ja kokoomuksen vihreän siiven kautta hallitusneuvotteluissa.

Hallitusneuvotteluita vetävän Petteri Orpon on saatava nopeasti ratkaisut maahanmuuttoon ja ilmastotavoitteisiin. Sen jälkeen on kaikki voimat ja neuvokkuus suunnattava työllisyyden ja talouden hoitoon!

Kynnyskysymykset pitäisi nyt heittää romukoppaan ja aloittaa todelliset neuvottelut.

Eivät äänestäjät asettaneet yhtään kynnyskysymystä, he käskivät johtaa Suomea mahdollisimman viisaasti!

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

Huittinen