Suomi valittiin jo kuudetta kertaa peräkkäin maailman onnellisemmaksi maaksi. Jonkinlainen ristiriita tähän sisältyy, kun seuraa yleistä keskustelua.

Parhaillaan ollaan kokoamassa uutta hallitusta, eikä ole päästy juuri alkuneuvotteluja pidemmälle kun jo valitetaan kuinka surkea hallitus on tulossa.

Niin pitkälle kun muisti yltää, niin suurin piirtein kaikki menneet hallituskoalitiot on haukuttu epäonnistuneina.

Tulevan hallituksen suurin haaste on saada Suomen velkaantuminen aisoihin.

Suomessa on ollut monia hallituksia, jotka ovat joutuneet tekemään päätöksiä talouden saamiseksi tasapainoon, ja ovat siinä onnistuneetkin. Tämä on ollut tärkeää – se vain on täytynyt tehdä, mikä on täytynyt tehdä.

Yleensä seuraavissa vaaleissa nämä talouden tervehdyttäjät on äänestetty häviämään vaalit.

Kohta väistyvä Sanna Marinin viiden puolueen hallitus ei edes yrittänyt juurikaan säästää menoja. Tietysti koronapandemia ja Ukrainan sota vaikuttavat siihen, että velkaa jouduttiin ottamaan ja sillä oli laaja hyväksyntä.

Kuitenkin laskelmien mukaan ainakin 10 miljardia velkaa otettiin yli, tässä olisi voitu säästää.

Hyvin on muistissa, kun osan aikaa valtiovarainministerinä toiminut Matti Vanhanen yritti ottaa säästöt ja sopeutustoimet käyttöön. Tämän seurauksena hänet suurin piirtein ajettiin Säätytalon neuvotteluista ulos.

Tuleva hallitus joutuu sopeuttamaan, oli kokoonpano sitten mikä hyvänsä.

Tärkeää on kuitenkin tehdä se niin tasapuolisesti, että kukaan ei joudu kohtuuttomiin vaikeuksiin.

Onko kuitenkin niin, että että suomalaiset ovat onnellisimmillaan silloin, kun he saavat olla vapaasti tyytymättömiä vallitseviin olosuhteisiin?

Tapio Kamppi

Honkajoki