Otsikossa pisteet kuvaavat tyhjää aluetta.

Jääkö oikeasti kaupunkien ja hyvinvointialueen väliin kenellekään kuulumaton alue, eli tyhjää?

Siis kaupunkien ja kuntien ei enää kannattaisi satsata ihmisten hyvinvointiin, koska terveydenhuollon laskua ei enää tule, vaan lasku menee hyvinvointialueelle.

Onko näin? Haluamme vastauksen!

Mistä tämmöinen luulo?

Kalliiden kustannuksien vuoksi Huittisissa sivukylän uimaranta toimii nyt suurimmaksi osaksi kyläläisten talkoovoimin. Käyttäjiä ovat olleet lapset, mutta meille ikäihmisille se on ehkä vieläkin tärkeämpi. Keväällä vesijumpan päätyttyä osa meistä on siirtynyt uimaan just tuohon lakkautettuun uimarantaan.

Sitten kuulin, ettei kaupunki enää tarjoaisi kuntosalivuoroja kuten tähän asti. Innostuin asiasta. Aloin esitelmöidä ihmisille, miten erilaiset kuntoutustoimipisteet edistävät pysymään niin nuoria, mutta varsinkin meitä vanhoja, terveenä ja liikuntakykyisinä, eli säilyttämään hyvän elämänlaadun. Ja sen myötä pysymään poissa lääkärien vastaanotoilta.

Minut melkein masennettiin, kun kerrottiin, ettei kaupunki enää vastaa terveydenhuollon menoista. Ne kuuluvat nyt hyvinvointialueille.

Vedän tuosta oikoiseksi seuraavaa. Kaupungit ja kunnat miettivät ”mitä enää tuhlata varoja ihmisten terveyden ylläpitämiseen, koska sairaat eivät enää kuluta kaupunkien ja kuntien taloutta".

Toivottavasti joku asiasta enemmän tietävä kirjoittaa meille maallikoille, ettei meidän tarvitse luulla, vaan saamme oikeaa tietoa.

Kirsti Kärki

Vampula