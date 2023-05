Kirjoitin oheisen teksti jo muutama vuosi sitten, kun asiat vielä olivat kuntalaisten käsissä. Nyt on sote sotkemassa kuviot, mutta vanhusten hoitopaikkojen tilanne ei ole muuttunut, vaan juuri päinvastoin.

Me veronmaksajat olemme vaaleilla valinneet edustajamme valvomaan virkakunnan toimia yhteisömme parhaaksi. Valtuutetut ovat siis paljon vartijoina tehdessään kauaskantavia itsenäisiä päätöksiä myös vanhenevan väestönosan puolesta.

Porin perusturva on julkituonut vanhuspalveluista vastaavan henkilön kautta tiedon, että kaupunki on vähentämässä kunnallisten laitospaikkojen määrää kahdestakin eri syystä. Painavin syy lienee perusturvan mukaan rakennusten huono kunto. Miten se on mahdollista, kun kaikissa kiinteistöissä on kuitenkin olemassa henkilöstö, isännöitsijää myöten, rakennuksen kuntoa valvomassa.

Veronmaksajana en mitenkään voi ymmärtää, että meidän etujamme valvomaan asetettu valtuusto katsoisi läpi käsiensä mitään sellaisia toimia, joiden ansiosta yhteisen omaisuutemme arvo laskee.

Isännöitsijä laatii vuosittaiset korjaustarpeet ja niiden mukaan edetään. Jos näin ei ole, niin luottamus isännöintiin katoaa. On toinen asia, jos toimialat keskenään eivät pääse yhteisymmärrykseen rakennusten kunnosta ja mahdollisista vuokrista, mikä tässäkin tapauksessa saattaa olla asian ydin, mutta sekin on kaupungin ylimmän johdon ratkaistavissa.

Toinen syy, tai sanoisinko ”idea” on tuo kotipalvelu, jota on julkituotu ja sitä on Porissakin kehitelty kymmeniä vuosia, eikä siitä enää sen kummempaa irti saada. Joten viittaaminen koko kotihoitoon on täyttä hämäystä. Ainoa järkevä tapa hoitaa vanhuksiamme on kunnallinen laitoshoito, joka on leveillä hartioilla, läpinäkyvää eikä kenenkään bisneksenä, jossa voittoa haetaan keinoilla millä hyvänsä.

Vanhuspalveluiden johtaja kertoo, että laitosten sulkeuduttua vanhuksien kanssa neuvotellaan, mihin heidät sijoitetaan. Nuo ovat kauniita sanoja. Kun paikkoja ei mainittujen ratkaisujen jälkeen enää ole, niin siirretään sitten sinne mistä joku loukko löytyy?

Toivon sydämestäni, että kirjoitus avaisi edes joidenkin valtuutettujen silmäpareja havaitsemaan ongelman ja hoitamaan sen niin kuin ovat vaalien alla lupauksensa valitsijoilleen antaneet!

Pasi Järvinen

Pori