Kesä koittaa ja päiväkodista kysellään, pidetäänkö kesällä lomaa. Ei pidetä, töihin on mentävä. Kysyn vastakysymyksen, kai päivystys nyt tänä vuonna on lähempänä? Vastaus: Ei ole. Länsi-Poriin ajellaan.

Ihan vain tiedoksi niille, jotka tämän päätöksen olette jälleen tehneet. Vaikka kyse on vain kuukauden ajanjaksosta, tuottaa tämä monille lisää stressiä arkeen. On vanhempia, jotka ajavat aamuisin edestakaisin viemään lapsen ensin keskustaan ja sitten palataan Meri-Poriin töihin, ei kovin ympäristöystävällistä.

Sitten ovat ne perheet, jotka eivät omista autoa. Kulku julkisilla onnistuu kyllä päiväkodille asti, mutta siitä jatkoyhteyttä työpaikalle ei menekään.

On mielestäni epäreilua, että taas me Meri-Porin alueen asukkaat olemme altavastaajina. Keskustan alueella on useampia päivystäviä päiväkoteja.

Esimerkiksi Pihlavassa asuvalle perheelle, joka myös työskentelee Pihlavassa, kertyy matkaa Vähänrauman päivystävään päiväkotiin 15 kilometriä suuntaansa eli 60 kilometriä ajoa päivän aikana. Näillä polttoaineiden hinnoilla tuo tekee lapsiperheen lompakkoon jo ison loven.

Meillä on uusi hieno päiväkoti täällä. Miksemme saa päivystystä siihen?

Noora Tamminen

kahden päiväkoti-ikäisen lapsen äiti

Meri-Pori