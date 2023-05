Vasemmistoliitto, vihreät ja SDP syyttävät vaalituloksesta porvaripuolueita. Vasemmistolta unohtui se suomalaisen demokratian pyhin olemus, että kansa aidosti ja ilman vilppiä äänestää vaaleissa edustajansa.

Marinin hallituksen jyrkän vasemmistolainen politiikka oli liikaa jopa omille kannattajille. Sosialisointiviesti meni todella perille. Kansa ei tykännyt. Täällä haja-asutusalueella moni vasemmistolainen on hankkinut kiinteistön, jossa on vähän peltoa ja muutama hehtaari metsää. Se on heille tärkeä omaisuus sekä työ- ja harrastuskohde. Eivät he halua ympäristöhallinnon anarkisteja sinne mestaroimaan. Suomalaiselle oma on aina oma.

Timo Soini on taitava kansan tuntojen tulkki. Häntä huvitti vihreiden puheenjohtajan väite, että heidän viestinsä äänestäjille ei mennyt perille. Soini painotti, että nimenomaan viesti meni perille ja kansa pelästyi. Vihreiden ja vasemmistoliiton omatkin kannattajat säikähtivät omien ministereiden aikomuksia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tunnusti vaalien jälkeen, että ei tuntunut hyvältä olla vasemmistohallituksessa. Politiikassa on tunteilla ja tunnelmalla suuri merkitys. Saarikko ei kuitenkaan kuunnellut omantunnon ääntä. Kun hallitustyön edetessä myös kannattajat pitivät keskustan mukanaoloa vasemmistohallituksessa suurena virheenä, olisi Saarikon pitänyt tehdä johtopäätökset. Nyt tämä päättämättömyys ja negatiivinen myllerrys estää puoluejohtoa tekemästä tulevaisuuden kannalta viisaita päätöksiä.

Perussuomalaisten johto oli kuunnellut kansaa ja osasi puhua siksi oikeaa oppositio- ja vaalikieltä. Äänestäjä peilaa ensisijaisesti omia ja perheensä toimintamahdollisuuksia. Moni kokoomusääni meni vaaleissa perussuomalaisille, koska Petteri Orpo kampanjoi Suomen pelastamiseksi. Se on tietysti kaikkein tärkein asia, mutta äänestäjän näkökulmasta toissijainen.

Jukka Tuori

Huittinen