Joskus on sekä klikkiotsikoita että tapahtumia, jotka kertovat kertarysäyksellä joistakin ajan ilmiöistä enemmän kuin pitkä essee tekisi. Ilta-Sanomien ”Kim Kardashianin kaksoisolento on kuollut 34-vuotiaana” oli viime viikolla sellainen. Kuolinsyyksi ilmoitetaan ”pieleen mennyt kauneusleikkaus”, kuten arvata saattaa.

Vierastan, kun plastiikkakirurgiasta puhutaan muuna kuin esteettisenä tai rekonstruktiivisena kirurgiana. Alan moderni versio kehittyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen korjaamaan sotavammoja. Ja mitä liialliseen leikkelyyn tulee, kauneus on katsojan silmässä.

Onlyfans-tähti Ashten Gourkani oli muokkauttanut itsestään Kim Kardashianin näköisen lukuisilla leikkauksilla ja näytti sarjakuvakarikatyyrilta. Itse Kim sisarineen vaihtaa takapuolen tai rintojen kokoa ja kasvoja tämän tästä. Viimeisin villitys julkkissiskoilla on ollut laihuus. He ovat osasyyllisiä siihen, jos et saa Suomessa diabetekseen Ozempics-lääkettä toimitusvaikeuksien vuoksi. Rikkaat ja kuuluisat, jo alun perin normaalipainoiset naiset alkoivat käyttää sitä väärin laihduttamiseen. Ilmiö levisi Los Angelesista tänne asti.

BBL eli ”brasilialainen pyllynkohotus” on vaarallisin plastiikkakirurginen operaatio. On uutisoitu, että jopa alaikäiset käyvät ulkomailla leikkauksissa. Myös siitä, miten BBL:n jäljiltä pakarasta on löytynyt pala lateksia. Olen lukenut tositarinoita vuosien komplikaatiohelveteistä korjausleikkauksineen, kuolemistakin. Rasvansiirtoja vyötäisiltä pakaroihin tehdään myös Suomessa. On mielenkiintoista, missä asioissa yhteiskunta holhoaa ihmisiä ja missä ei.

Minulla ei ollut pitkään mielipidettä esteettisestä kirurgiasta. Ajattelin, että aikuinen tekee kehollaan mitä tahtoo. Muutaman julkkisnaisen kohtalo sai skeptisen kipinän syttymään. Ennen kaikkea Yolanda Hadidin, kun hän esiintyi Beverly Hillsin täydellisten naisten kuudennella kaudella todella sairaana. Yhdeksi syyksi paljastuivat rintaimplantit. Silikonia oli valunut kylkiin ja jopa selän puolelle. Tapaus muutti kantaani siksi, että Yolanda Hadidin silloinen ja entinen aviomies ovat miljardöörejä. Eli hän oli käynyt maailman parhailla kirurgeilla. Jos se voi silti aiheuttaa rampauttavaa jälkeä, millainen riski on hakea ulkomailta muutaman tonnin implantit osamaksulla?

En edelleenkään vastusta, jos aikuinen ja täysivaltainen ihminen käyttää esteettistä kirurgiaa riskit tiedostaen, mutta aihe mietityttää. Ottaako 18-vuotias Kardashianien klaaniin kuuluvan Kylie Jennerin täytettyjen huulten kopiot omasta halustaan, vai tuleeko paine ulkopuolelta? Luin jo muutama vuosi sitten, että nuoret näyttävät kirurgille somefiltterein muokattuja naamojaan ja sanovat, että tuollainen kiitos.

Onko nykyaika pinnallisempaa kuin ennen, vai vaikuttaako se vain siltä loputtoman, muokatun kuvavirran vuoksi?

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.