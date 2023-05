Pori ei ole Pori porilaiselle ilman Kalloa.

Satakunnan Kansa julkaisi 21. huhtikuuta etusivun artikkelin, jonka mukaan toistaiseksi vielä luonnosvaiheessa olevassa kaavamuutoksessa tultaisiin autolla pääsyä Kalloon rajoittamaan mahdollisesti puomein.

Lisäksi suunnittelija on tekemässä merkittäviä muutoksia kaupunginosan pysäköintialueisiin ehdottamalla pengertien loppuun 40–50 autolle uutta pysäköintialuetta ja mantereen puolelle Kallontien lähelle vielä isompaa parkkipaikkaa.

Kallo lienee porilaisten eniten rakastama paikka ja kaikkien porilaisten sydäntä lähellä. Rivikuntalaisen pääsyä Kalloon merkittävästi rajoittamaan pyrkivän kaavamuutoksen suunnittelu nostattaakin voimakkaita tunteita.

Yleismielipide on: Kalloon ei saa koskea, Kallon on oltava myös eri tavoin rajoitteisille avoin. Kallon merkitystä porilaisuudelle tai kuntalaisten mielipiteitä ei liene toistaiseksi tarkemmin tutkittu.

Kallontiellä asuneena olen seurannut parvekkeeltani liikennettä Kalloon. Liikenne ei aiheuta asukkaille häiriöitä, kun tiellä on nopeusrajoitus. Tyypillisesti Kallossa käväistään ja viivytään vain hetki, harva jää pitemmäksi aikaa. Kävijät ovat kaikenikäisiä, joten kunto ja liikuntakyky vaihtelevat merkittävästi. Mielenterveyttä ja yleiskuntoa ei voi mitata invakortilla. Lasten kanssa liikkuminen on haastavaa.

Sää ja vuorokaudenaika vaikuttavat kävijämääriin. Suosituimmat ajat lienevät auringonlasku ja myrskyt. Lintubongareita ja urheilijoita ei pidättele mikään, mutta he ovat pieni vähemmistö kävijöitä.

Kallossa on myös pursiseura, joka käy valtataistelua Kallon hallinnasta. Entinen kahvilayrittäjä nujerrettiin, onneksi nyt on uudet nuoret yrittäjät. On ollut ilo seurata nuorten kahvilanpitäjien hyväntuulista asiakaspalvelua. Saavutettavuus autolla on merkittävä asia kahvilan kannattavuudelle.

Kallon tyrskyillä, jäiden kahinalla, silokallioilla ja auringonlaskuilla on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Masentunut ihminen ja toipilas ei lähde lenkille tai luontopolulle, mutta hän voi päästä auton kyydissä Kallon luonnon kauneuden ja meren voimien äärelle.

Masentuneilla ei ole invakorttia, eikä voimia vaeltaa myrskyssä ja talven viimassa edes 300 metrin matkaa. Monilla on liikuntakyvyn rajoitteita, mutta ei useinkaan invakorttia. En kiellä lenkkeilyn ja liikunnan merkitystä, silti osalla kuntalaisia ei ole erilaisten rajoitteiden vuoksi edellytyksiä päästä Kalloon ilman autoa.

Tyrskyjen katsomispaikkana ei ole Kallon voittanutta. Kalloon on ollut helppo tulla autolla säällä kuin säällä ja omista voimista riippumatta. Autoilun Kalloon perille pitää olla jatkossakin mahdollista kaikille.

Miksi Kalloon tehtäisiin parkkipaikka pengertien päähän, missä on arvokasta luontoa, matalaa Kallolle ominaista männikköä ja kallioita? Kaavaillun 40–50 auton parkkialue tuhoaisi maisemaa ja luontoa ja muuttaisi saaren nykyistä maisemaprofiilia.

Mikäli parkkimahdollisuuksia Kallossa pitää laajentaa, voisi sen tehdä ilman suuria vaurioita jo olemassa olevalle purjeveneiden talvisäilytyspaikalle. Veneille voidaan helposti varata sopivampi säilytyspaikka muualta.

Kallontien varteen tuskin tarvitaan satojen autojen parkkipaikkaa. Liikennettä Kalloon seuranneena en muista milloinkaan nähneeni sellaista automäärää Kallossa.

Monta hyvää asiaa on pilattu asiantuntemattomilla, kokonaisuutta ymmärtämättömillä virkamiespäätöksillä. Pori ei ole Pori porilaiselle ilman Kalloa.

Erna Snellman

professori emerita, jolla on omakohtaista paikallistuntemusta