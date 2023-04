Saukkosen talo on Isolinnankadulla sijaitseva tiilirakennus, joka on rakennettu vuonna 1890 ja se on osittain suojeltu. Tiilirakennuksessa on toiminut aiemmin muun muassa Saukkosen kahvinpaahtimo ja kauppa sekä useiden vuosikymmenien ajan Annan Baari, valokuvaamo Hagner, kodinkoneliike ja taidealan liike. Rakennus sijaitsee nuorisotalon ja oikeustalon lähellä.

Rakennus myytiin teknisen lautakunnan esityksestä huutokaupassa nykyiselle yksityiselle omistajalle vuonna 2019. Rakennus oli tarkoitus kunnostaa, mutta nyt se aiotaan purkaa.

Satakunnan Museo on ollut hyvin hiljaa koko asiasta, vaikka takavuosina siellä korostettiin rakennussuojelun merkitystä, mutta nyt on häviämässä suuri määrä historiaa rakennuksen myötä. Ihmettelen, miksi rakennussuojelu on työnnetty kokonaan syrjään eikä mitään kommenttia sen suhteen ole juuri julkaistu. Onko nyt linja muuttunut perusteellisesti ja peruuttamattomasti? Eikö rakennussuojelu enää kiinnosta?

Porin keskustasta hävisi aikoinaan suurin osa alkuperäisestä rakennuskannasta ja tilalle saatiin DDR-tyylinen alue. Onko ihan pakko jatkaa siihen tyyliin? Eikö museovirastokaan ole asiasta kiinnostunut?

Saukkosen talo on perusrakenteeltaan varsin yksinkertainen, joten kunnostaminen olisi mielestäni mahdollista, jos vertaa vaikkapa Porin puuvillatehtaan rakennukseen, joka paloi 1970-luvulla ja silti suurista vaurioista huolimatta rakennus korjattiin koulutustiloiksi, toimistotiloiksi ja kauppakeskuksen käyttöön.

Saukkosen talo pysyi käyttökunnossa yli 130 vuotta, kunnes se yllättäen paloi. En ota kantaa siihen, olisiko suojellun rakennuksen rakennusvalvonnassa ollut parantamisen varaa, mutta olisiko nyt liikaa vaadittu, jos edes tämä rakennus saisi jatkaa olemassaoloaan.

Pertti Salo

FM

Eurajoki