Sakari Muurinen veti mutkat suoriksi kolumnissaan (SK 27.4.). Kommentoidessaan tulevien työllisyysalueiden valmistelua maakunnassamme, hän löysi menneestä historiasta nipun itse asiaan liittymättömiä erimielisiä hankkeita. Niiden pohjalta kolumnissa luotiin kuva, ettei yhteistyö toimi Satakunnassa edelleenkään.

Varmemmaksi vakuudeksi kolumnin johtoajatukseksi rakennettiin käsitys siitä, että Pori on itseoikeutettu tulevan uudistuksen isäntä.

Lue lisää: Jallittiko Rauma taas Poria? Satakunnan yhteiset hankkeet eivät onnistu sitten millään ja ehkä niin on parempi

Harmillisesti jutussa sivuutettiin kokonaan varsinainen pihvi; miksi uudistusta ollaan tekemässä ja mitä sillä tavoitellaan.

Työvoimapalveluitten kunnille siirron tarkoituksena on edistää työntekijöitten nopeaa työllistymistä sekä lisätä TE-palveluiden saatavuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Palvelut halutaan lähemmäs asiakkaita ja samalla kytketyiksi tiiviimmin elinkeinoelämän muihin palveluihin.

Aivan keskeinen tavoite on, että synnytetään työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Alueelliset tarpeet siis ratkaisevat.

Eteläisen Satakunnan elinkeinoelämän ja sen työllisyyden rakenne ovat ominaispiirteiltään yhteen hitsautuneita, logistiikaltaan ja työssäkäyntialueina yhtenäisiä ja siten luontaisesti toimivia talousaluekokonaisuuksia. Nämä ovat olleet alusta pitäen selkeitä lähtökohtia pohdittaessa yksittäistä kuntaa laajempien hartioitten aikaansaamista uudistukselle.

Sitä paitsi hyviksi osoittautuneita näyttöjä alueen yhteistyökyvyistä on vuosien mittaan runsaasti. Niiden pohjalta syntyneen luottamuksen varaan on hyvä jatkossakin rakentaa.

Kolumnin pontimena ollut maakunnan yhteinen tiedote ei ole syntynyt hetken mielijohteesta.

Kuten tunnettua, uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan jo 2024 alusta. Siten valmistelevaa työtä ja eri vaihtoehtojen punnintaa on tehty jo pitkään kuntien kesken. Se on edennyt avoimessa rakentavassa hengessä, eikä siihen ole tarvittu minkäänlaisia jallituksia. Tähtäimenä on ollut yksinomaan alueen elinkeinojen ja työllisyyden turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen.

Tuossa selvitystyössä ei ole ollut osaa, ei arpaa vähäisessäkään määrin ripustautua entisaikojen erimielisyyksiin, ei liioin paikalliseen pikkupolitikointiin.

Tulkoon vielä lopuksi mainituksi, että maakunnan edunvalvonnassa on tunnustetusti kehittämisen varaa. Luotamme siinä edelleen Satakuntaliiton koordinoimiin ponnistuksiin kuntien tuella.

Kari Simula

Säkylän kunnanvaltuuston pj

Pertti Huitu

Säkylän kunnanhallituksen pj

Teijo Mäenpää

Säkylän kunnanjohtaja