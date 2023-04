Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusteri on satojen yritysten muodostama keskittymä. Miten Satakunnan alueelle saataisiin lisää koulutusta ja työvoimaa, kirjoittaja pohtii. Kuva on otettu Harjavallan suurteollisuuspuistosta.

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusteri on satojen yritysten muodostama keskittymä, joka jalostaa yhteiskunnan sähköistymisen tarvitsemia metalleja. Klusterin yritykset ovat tehneet miljardin euron edestä investointeja kasvuun, ja niillä on kansainvälisesti hyvä maine ympäristöystävällisen tuotannon osaajina. Klusterilla on siten hyvät lähtökohdat kasvaa teollisen kiertotalouden supersankariksi.

Tällä tiellä on kuitenkin esteitä raivattavaksi. Polttava kysymys on, miten Satakunnan alueelle saataisiin lisää koulutusta ja työvoimaa, joka muodostaa pullonkaulan yritysten kasvulle. Myös tuotekehitystoiminnassa tarvittaisiin entistä tiiviimpää yhteistyötä eri yritysten kesken, kun kiertotalouden innovaatioissa toisen jäte muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi toiselle.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan monen eri toimijan verkostomaista yhteispeliä. Esimerkiksi kiertotalouspuistoissa Peittoon, Eurajoen ja Venatorin alueilla tehdään yhteistyötä materiaalikiertojen kehittämisessä ja teollisuuden jätemateriaalien muuntamisessa uudelleen hyötykäyttöön.

Laajemmin katsottuna teollisuuspuistojen verkostomainen yhteispeli tarvitsee mukaan myös alueen julkiset toimijat. Kaupungit edistävät osaltaan kiertotaloutta ja suunnittelevat maankäyttöä, korkeakoulut osallistuvat yhteistyöhön tutkimuksen ja koulutuksen kautta.

Tällaisen laajan monitoimijaverkoston yhteispeli tarvitsee uudenlaisia malleja verkostojen kehittämiseen ja johtamiseen.

Nyt alkavissa Satakuntaliiton ja Porin kaupungin rahoittamissa kehityshankkeissa luodaan verkostomaisen yhteispelin malleja. Hankkeissa käytetään osallistuvaa kehittämistapaa, jossa otetaan ennakkoluulottomasti metalliklusterin toimijat mukaan luomaan uutta tietoa ja osaamista. Tällä tavalla yhdessä luotava osaaminen siirtyy suoraan verkoston jäsenille.

Satakunnan metalliklusterin matka teollisen kiertotalouden ja vihreän siirtymän supersankariksi tarvitsee jouhevasti toimivaa verkostomaista yhteispeliä ja ennakkoluulotonta ajattelua. Niiden kehittäminen edistää osaltaan myös uusien osaajien saamista menestystarinoiden tekijöiksi.

Kirjoittaja tekniikan tohtori, joka toimii KARHU-hankkeen vetäjänä Tampereen yliopiston Porin kampuksella, Porin yliopistokeskuksessa.