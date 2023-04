Asunto-osakeyhtiöt ovat nimeään suurempia vaikuttajia suomalaisessa yhteiskunnassa

Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli reilut 3,1 miljoonaa asuntoa. Asunto-osakeyhtiöissä niistä on noin neljännes. Kaikista asunnoista on kerrostaloasuntoja vajaat puolet eli lähes 1,5 miljoonaa.

Suomalaiset asunto-osakeyhtiöt ovat yhteiskunnassa valtavan suuri varallisuuserä. Niillä on merkittävä rooli myös rahamarkkinoilla. Asunto-osakeyhtiöt tarjoavat kodin suurelle määrälle suomalaisia. Niillä on suuri vaikutus monien ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, kuinka tätä omaisuutta hoidetaan. Asunto-osakeyhtiöissä tärkein toimija on sen hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen rooli on keskeisin, koska viime kädessä se vastaa aina, että asioita hoidetaan hyvin ja taloyhtiön etujen mukaisesti. Näin ollen jokaisen hallituksen toiminta määrittelee sen, miten kussakin taloyhtiössä asioita ja osakkaiden omaisuutta hoidetaan.

Yksi tärkeistä tehtävistä on valita taloyhtiölle ammattitaitoinen ja luotettava isännöitsijä. Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyön tulee perustua täydelliseen luottamukseen, jotta hallitus voi siirtää hänen hoidettavakseen erilaisia tehtäviä. Hallitus ei voi kuitenkaan siirtää kokonaisuudessaan asioiden valvontaa, saati vastuuta isännöitsijälle.

Hallitus voi suoraan käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa ja asioissa, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Jos hanke on epätavallinen tai laajakantoinen, vaikuttaa olennaisesti kustannuksiin tai huoneiston käyttämiseen, asiasta päättää yhtiökokous.

Kevät on yhtiökokousten aikaa. Näissä kokouksissa osakkaat tekevät itse tärkeimmät päätökset eli päättävät talousarviosta ja valitsevat itselleen hallituksen, joka saa käytännössä valtakirjan hoitaa heidän kaikkien yhteistä omaisuutta seuraavan vuoden ajan. Kovasti kannustan osakkaita osallistumaan yhtiökokouksiin.

Jukka Moilanen

useiden asunto-osakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja

Harjavalta