Ikäihmisten hyvinvointi on ihmisoikeus

Eläkeläiset maksavat veroja, huolehtivat läheisistään ja tuottavat näin tuloa ja säästöjä yhteiskunnalle.

Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö on huolissaan ikään perustuvan syrjinnän lisääntymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ikäihmisten huono-osaisuus ja pahoinvointi lisää sairastumista, mikä tulee sekä henkisesti että taloudellisesti kalliiksi. Maassamme on 1,6 miljoonaa yli 65-vuotiasta, joten kyse on suuren joukon hyvin- tai pahoinvoinnista.

Aluejärjestön mielestä niin hallitusohjelmaan kuin ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan konkreettisia toimia, mitkä parantavat eläkeläisten toimeentuloa ja palveluita, lisäävät osallisuutta ja estävät syrjäytymistä. Eläkeläiset maksavat veroja, huolehtivat läheisistään ja tuottavat näin tuloa ja säästöjä yhteiskunnalle.

Lainsäädännön avulla ja päätöksenteossa on turvattava ikäihmisille oikeus osallistua ja vaikuttaa omaan elinpiiriinsä liittyvään päätöksentekoon. Monien kohdalla esteenä on palveluiden pariin pääsemisen muuttuminen digitaaliseksi. Ikäihmisille onkin järjestettävä mahdollisuudet omien asioidensa hoitamiseen henkilökohtaisina palveluina.

Hyvinvointialueen ja kuntien palveluita suunniteltaessa on tartuttava mahdollisuuteen kehittää niin sanottua seniorineuvola-toimintaa niin ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeisiin kuin monimuotoiseen hyvinvoinnin edistämistä palvelevaan toimintaan. Parhaimmillaan seniorineuvolasta muodostuu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, missä sosiaalisen yhdessäolon ohella voi hoitaa monia arjen palveluita, vaikkapa varata lääkäriaikoja tai maksaa laskuja. Verkostoitumalla ja yhdessä suunnitellen saadaan toimivat ratkaisut. Eläkeläisjärjestöt ovat mielellään mukana yhteistyökumppaneina.

Tuula Telin

puheenjohtaja

Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö