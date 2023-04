Minusta ei ole oikeaa vastuunkantoa, jos Keskusta nyt vetäytyy.

Maaseudun asukkaana minulle ei ole epäselvää, miksi Keskustapuolue romahti. He tietävät sen kyllä itsekin, sillä asia on päivänselvä: he ovat hylänneet oman kannattajakuntansa. Puolueen ei pidä yrittää olla kaikkien edustaja, silloin se ei enää ole kenenkään edustaja.

On tyydyttävä määräänsä ja tuotava oman kannattajakunnan ääni ja asia agendalle. Jos sitä ei tee, vaan puuhailee outoja asioita unohtaen äänestäjänsä, niin en ihmettele, jos maaseudun väki on pettynyt ja etsii edustajansa toisaalta.

Kristillisdemokraattina minä mielelläni näkisin Keskustan nousevan jaloilleen, sillä teillä on tehtävää tässä maassa. Mutta älkää unohtako, että teidän jalkanne ovat maaseudulla ja sen yrittäjissä.

Kaikilla puolueilla on oma tärkeä roolinsa ja minusta Suomessa ei ole yhtäkään tarpeetonta poliittista liikettä. Demokratiassa kaikilla ihmisillä tulee olla ääni ja kukaan ei voi olla kaikkien ääni.

Minusta ei ole oikeaa vastuunkantoa, jos Keskusta nyt vetäytyy, kun se voisi tehdä parannusta sellaisessa hallituksessa, joka vihdoinkin saattaisi ajaa myös Keskustan oman perinteisen kannattajakunnan asiaa.

Asko Ruotsalainen

Harjavalta