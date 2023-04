Ilari Tapio kirjoitti kolumnissaan (SK 15.4.) Tallinnan siisteydestä.

Meille suomalaisilla on erilaisia käsityksiä, miten siisti kansa me olemme. Minä länsirajalla Kemi-Tornio-alueella asuneena tiesin, että me suomalaiset emme ole niitä siistimpiä.

Kun Tornio-Haaparannan rajan ylitti ja lähti kohti etelää, niin tienvarret olivat siistejä. Ja oli ihanaa poiketa siisteillä levähdyspaikoilla.

Suomen puolella useimmat kun levähdyspaikat olivat epäsiistejä.

Koin järkytyksen retkeillessäni Ruotsin Öölannin saarella. Olin yöpynyt teltassa ystäväni kanssa, ja aamulla menimme yhteisiin tiloihin laittamaan ruokaa ja syömään. Siellä oli myös muita.

Olimme jäämässä keittiöön kahdestaan ystäväni kanssa, kun viimeinen lähtevä pariskunta kysyi mistä olimme. Ehdimme vain sanoa "from Finland", kun pariskunta pyörähti ovelta takaisin ja näytti miten pitää jättää paikat siistiksi.

Meille näytettiin roskakorit, tiskiharjat, ihan kaikki. Lopuksi vielä painotettiin, miten keittiö täytyy jättää siistiksi seuraaville.

Työskennellessäni Euroopan Ulkomaiden merimieskirkoilla, pääsin usein rekkanaisten kyytiin. Matka kesti usein 4–7 päivää. Monta maata mentiin ristiin rastiin läpi, Italia eteläisin, Belgia läntisin , Puola itäisin ja Pohjois-Saksa pohjoisin.

Matkalla en nähnyt yhtään likaista, sotkuista levähdyspaikkaa, en huoltoasemaa. Tienvarsilla ei näkynyt tyhjiä elintarvikepapereita, ei pahvisia rasioita.

Rekkojen kyydeissä tuli tunne, että vain Suomessa oli epäsiistiä.

Asuessani Lontoossa minulla oli täysi työ saada suomalaisia tuttaviani käyttämään yleisiä vessoja. Jokaisella oli niin suuri ennakkoluulo yleisistä vessoista.

Kommentit ennen sisälle menoa, "kyllähän minä tiedän millaisia ovat yleiset wc:t ", ja pois tullessa "voiko tämä olla totta, niin siistiä – ei papereita lattialla, täällä on kaikki niin siistiä". (Myös puhelinkopit olivat Euroopassa ehjiä)

Älkää uskoko minua, vaan menkää ensi kesänä Eurooppaan autoretkelle. Ja syksyllä täällä mielipidepalstalla todistaa kirjoitukseni vääräksi.

Kirsti Kärki

Vampula