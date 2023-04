Eduskunta valitaan hoitamaan maan asioita. Sillä pitäisikin olla enemmän päätäntävaltaa valtion omiin laitoksiin.

Jos esimerkiksi 120 000 kansalaista on teillä tietymättömillä, niin jossain mättää pahasti. Jos lähes jokaisen halutaan opiskelevan korkeakoulussa, niin kuka tekee ne työt, joihin ei tarvita korkeakoulutusta ja joita ei voida tehdä kotona koneiden edessä istuen.

Ennen vanhaan työ opetti tekijänsä paremmin kuin kymmenen vuoden koulutus.

Monella ihmisellä on monta ammattitutkintoa, mutta silti voi olla työtön. Se on ihmiselämän haaskausta. TE-toimistojen pitäisi olla sitä varten, että sieltä ohjataan työtön hänelle sopivaan paikkaan. On runsaasti avoinna työpaikkoja, jotka eivät kohtaa työtöntä. Se on ongelma, joka olisi ratkaistava ensi sijaisesti oman maan kansalaisilla.

Itselläni ei silti ole mitään ahkeria ulkomaalaisia työntekijöitä vastaan. Heitä tarvitaan täydentämään työvoiman tarvetta.

Tv-vero pitäisi puolittaa kaikilta ja kokonaan poistaa yli 75-vuotta täyttäneiltä. Poistaisin myös ensiasunnon ostajan varainsiirtoveron.

Toivon vähemmän huutoa ilmastosta, koska näin pieni maa ja näin pieni kansa ei maailmaa pelasta. Sen sijaan turhat puheet asiasta nostavat muutenkin korkeita masennuslukuja.

Jatkuva kasvun ja roinan vaatimus eli liika rikkaus ja virheellinen vaikutusvalta ovat ne syyt, jotka mielestäni maailmamme tuhoaa. Marssimisen sijaan Helsingissäkin voitaisi katsoa peiliin, eikä syytellä muita.

Aikanaan lämmitettiin kaikki puulla. Taloissa oli joka huoneessa uuni. Tällä leveysasteella on pakko lämmittää tai jäätyä. Maailman metsäisin maa, jossa lähes aina, jopa kaupungeissa, on hyvä ilma hengittää. Jatkuva valitus joka asiasta pilaa kansalaisten elämänilon.

Maailma kestää juuri niin kauan kuin on tarkoitus. On jo nähtävissä, mihin rahan voimalla päästään. Vaikka keräisimme sitä kuinka paljon, se ei auta, koska sillä tuotetaan aina vaan enemmän tuhoavaa roinaa. Maailma täyttyy. Kaikella on aikansa, kuten me vanhukset jo tiedämme.

Masennus ei poistu rahalla, sen poistamiseen tarvitaan ihan muita keinoja. Ne vaan eivät ole meillä käytössä.

Itselläni on eduskunnalle yksi toivomus yli muiden: puhaltakaa yhteiseen hiileen. Se on sivistystä, joka antaa nuorille esimerkin, elämänhalun ja -mallin.

Pirjo Koivukorpi

Merikarvia