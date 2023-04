Vastauksena 8.4. lehdessä olleeseen päivätoimintaa koskevaan kirjoitukseen: Hyvinvointialueen kuntouttava päivätoiminta ei ole enää vaihtoehto omaishoidon lakisääteiseen vapaaseen.

Porin omaishoidon tuesta myönnettyjä palveluseteleitä on myönnetty 12 asiakkaalle ajalle 1.1.–31.5.2023. Loppuvuodesta 2022 jokaiselle omaishoidon päivätoiminnan palveluseteliasiakkaalle on soitettu ja keskusteltu tilanteesta yksilöllisesti. Asiakkaille on kerrottu, että päivätoiminta ei ole enää 1.1.2023 lähtien omaishoidon vapaan järjestämisen vaihtoehto.

Keskustelussa on huomioitu myös hyvinvointialueen oma palvelu, jos asiakkaat ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa päivätoiminnassa. Hyvinvointialueen järjestämässä päivätoiminnassa on vapaita paikkoja ja myös tarjolla päivätoimintaryhmiä muistisairaille. Hyvinvointialueen päivätoiminnan kokopäivämaksu on 20,10 euroa ja puolipäivämaksu 15,20 euroa. Päivätoiminnan avoimia paikkoja voi kysyä kuntouttavan päivätoiminnan esihenkilöltä Elina Javanaiselta.

Pirjo Rehula

vastuualuejohtaja

Ikääntyneiden kotiin annettavat palvelut