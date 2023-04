Kirjoittaja on huolissaan palveluverkon supistumisesta, ja pohtii, minne hoivaa tarvitsevat vanhukset sijoitetaan.

Vaativa ja vastuullinen tehtävä on eittämättä Satakunnan hyvinvointialueella tehtävä ratkaisu koskien palveluverkostoa. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilan mukaan tiloja on peräti kolmannes liikaa. Juhannuksen jälkeen onkin luvassa palveluverkosten perkaaminen. Syyskuun alussa olemme viisaimpia siitä, millainen palveluverkosto Satakunnassa on.

Suuntaus on entistä enemmän asumiseen kotona. Avuksi tarjotaan digitaalisten palvelujen lisäksi kotiin annettavia muita palveluja. Herääkin kysymys, ovatko päättäjät aivan ajan tasalla. Kun kotona asuvista vanhuksista hyvin monilla on muistisairaus, tai liikkuminen vaikeaa, ei sitä turvaa ja huolta tuo kotihoidon nopea piipahdus paikalla. Eivät myöskään digipalvelut.

Kotihoitoa ei nopeasta käynnistä voi syyttää, vaan sille laadituista aikatauluista. Kun suurimman osan vuorokaudesta vanhus viettää kotona seinien sisällä seuranaan vain televisio, on selvää, että turvattomuus, jopa pelko kasvaa. Yksinolo ei voi olla vaikuttamatta omaan elämänlaatuun.

Varhila muistuttaa, että seinät voivat olla myös oman kodin seiniä. Näin voikin olla, jos vanhus kuuluu siihen ryhmään, jolla terveys kaikin puolin on siinä kunnossa, että pienellä avulla käytännön askareissa selviää. On kuitenkin selvää, että hoitopaikkoja tarvitaan.

Mitä sitten palveluverkoston supistaminen tuo esiin esimerkiksi Merikarvialla? Onko hoitopaikkoja ja missä määrin tarjolla? On myös ensiarvoisen tärkeää, että vanhus voi viettää ne viimeiset elinvuotensa omassa kotikunnassaan, turvallisesti hoitopaikassa, jossa läheisten ja ystävien vierailut ovat piristämässä jokapäiväistä elämänmenoa.

Puoleeni kääntyi 95-vuotiaan, aikoinaan miinanraivaajana maatamme palvelleen veteraanin tytär. Isänsä, Heikki, vietti viikkoja kaupunginsairaalassa odottaen luvattua paikkaa Merikarvian Kiilarinteelle.

Edellisenä päivänä oli tilanne lupausten mukaan näin, seuraavana aamuna kello 8.10 soitettiin, että paikka löytyisi Kokemäeltä, Nakkilasta tai Harjavallasta. Tarkempaa tietoa ei puhelinsoitosta ilmaantunut, mutta Heikki kun odotti pääsyä Merikarvialle, suunta olikin toinen. Paikka löytyi Hopearannasta Harjavallasta. Jossain tehtiin pikainen päätös ottamatta Heikin tai tyttärenkään toivetta huomioon. Oli varmaan kysymys paikkojen harmonisoinnista!

Raha ratkaisee. Säästöjä pitää löytää. Lienee päätavoite, jossa hyvinvointi ja inhimillisyys unohtuvat. Herääkin kysymys, ovatko päätöksien tekijät loitonneet todellisuudesta.

Pitää kuitenkin muistaa, että aikanaan me kaikki olemme vanhuksia – myös hyvän hoivan tarpeessa.

Altti Mäntylä

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston varapuheenjohtaja

Merikarvian Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja