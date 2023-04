Suuri osa kotona asuvista vanhuksista on kuitenkin muistisairaita, ja silloin on kyseenalaista vedota heidän omaan tahtoonsa.

Omaisten, naapurien ja hoitajien huoli vanhusten selviämisestä kotona on todellisuutta tänä päivänä. Aluevaltuutettuna saan useita soittoja viikoittain siitä, miten vanhuksiamme tänä päivänä kohdellaan.

Jo Suomen perustuslain 19 § määrittelee, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Kun valtio lähti kehittämään vanhustenhoitoa Suomessa, päämääräksi määriteltiin kotona asuminen ja riittävät tukipalvelut kotiin. Tätä perusteltiin sillä, että vanhuksen on hyvä elää kotona niin kauan kuin siihen on vähänkin mahdollisuuksia. Kotona asumista puolustellaan myös vanhusten omalla tahdolla.

Suuri osa kotona asuvista vanhuksista on kuitenkin muistisairaita, ja silloin on kyseenalaista vedota heidän omaan tahtoonsa – moni ei edes tiedä olevansa kotona. Itse olen työssäni kohdannut monia vanhuksia, jotka kokevat elämänsä hyvin turvattomaksi kotona, mutta palvelutaloon heillä ei ole edellytyksiä päästä, koska kriteerit sinne pääsyyn eivät täyty.

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä (Resident Assessment Instrument).

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu iäkkäiden palvelujen tai kehitysvammapalvelujen asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

RAI järjestelmässä on se hyvä puoli, että kriteerit yhtenäistyivät koko Suomessa, mutta se huono puoli, että esimerkiksi kriteerit palvelutaloon pääsystä entisestään tiukkenivat.

Tänä päivänä aivan liian huonokuntoisia vanhuksia asuu kotona. Huonokuntoiset vanhukset työllistävät poliisia, ensihoitoa ja sairaanhoitoa. Samoin kotihoito on kuormittunut heikkokuntoisista hoidettavistaan.

Kotihoidon työntekijät kertovat, että kotona viruu kotihoidon turvin vanhuksia, jotka ehdottomasti tarvitsisivat hoivapaikan. Osa heistä on liikuntakyvyttömiä, ja osalla ei ole yhtään omaista tai läheistä. Suoraan sanottuna moni odottaa yksin kuolemaa. Onko tämä ihmisarvoista elämää?

Hyvinvointialueuudistuksen myötä on kuultu monenlaisten tukipalvelujen heikennyksistä ikäihmisille. Omaishoitajien palvelusetelit siivoukseen poistettiin. Toki omaishoitajien palkkiot Satakunnassa suurimmaksi osaksi nousivat.

On puhuttu kauppapalvelun ja pyykkipalvelun heikennyksistä. Informaatio vanhuksille kyseisistä asioista on ollut niin vaikeaselkoista, ettei hoitajat, saati vanhus itse, ohjeita ymmärrä. Tiedoksiannot ovat myös tulleet hyvin pienellä varoitusajalla.

Samoin monien palvelujen hinnat ovat kohonneet, kuten esimerkiksi turvarannekkeen osalta. Moni vanhus on miettinyt, lopettaako kokonaan kyseisen palvelun.

Kauppapalveluissa taas toivotaan vanhuksen tekevän tilauksen verkossa ja hakevan tuotteensa kaupasta itse. Tämä ei ilman omaista tai läheistä onnistu, koska harvalla kotihoidon asiakkaalla on nettiosaamista, saati kykyä lähteä itsenäisesti kauppaan.

Vanhustenhoidon pitäisi kehittyä parempaan suuntaan, onhan jokainen poliitikko luvannut asian hoitaa. Kauniita korulauseita varsinkin ennen vaaleja kuullaan, mutta tekoja ei tunnu löytyvän.

Hoitajamitoitus, niin hyvä asia kuin se onkin, on entisestään kurjistanut vanhustenhoitoa – paikkoja palvelutaloissa joudutaan pitämään tyhjinä, kun ei ole riittävää henkilöstömäärää.

Hoitajamitoitus 1.4.2023 alkaen on 0,65 ja 1.12.2023 alkaen 0,7 hoitohenkilöä yhtä hoidettavaa kohti. Hoitajia ei joulukuuhun mennessä ikävä kyllä mistään saada lisää, joten entisestään on palvelutaloissa paikkoja tyhjillään.

Kahdenkymmenen vuoden sisällä yli 85-vuotiaiden määrä tuplaantuu. Meidän on ratkaistava vanhustenhoidon tulevaisuus nyt. Olemme sen myös velkaa vanhuksillemme, jotka ovat aikanaan uhranneet omat parhaat nuoruusvuotensa, jotta me voimme elää vapaassa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa. Puheet on nyt pidetty, on tekojen aika.

Soile Ojala-Seppä

Aluevaltuutettu (ps.)

Ikäihmisten palvelujen lautakunnan jäsen

Vanhustyön asiantuntija (geronomi YAMK)