On kaikkien länsimaiden etu, että Ukraina voittaa ja jatkaa itsenäisenä valtiona muiden joukossa

Sota on jatkunut nyt jo yli vuoden Ukrainassa ja on jatkumassa edelleen näillä näkymin hamaan tulevaisuuteen. Tuho ja tappaminen jatkuu, länsimaat ovat antaneet tipoittain apua. Suomikin on antanut pienissä erissä jo 14 eri kertaa sotilaallista Ukrainan apupakettia.

Paljon on kritisoitu pääministeri Sanna Marinin puheita Ukrainan vierailulla, kun hän lupaili Hornet-hävittäjiä apuun. Marinin puheessa oli kuitenkin järkeä, oli sitten puhunut asiasta muiden kanssa etukäteen tai ei.

Suomella on 66 Hornet-hävittäjää. Jos näistä annettaisiin vaikka kuusi konetta Ukrainaan, niin se ei Suomen omaa puolustuskykyä juurikaan heikentäisi. Tietysti nämä pitäisi antaa apuun heti eikä vuonna 2025–2030. Jos kaikki muutkin länsimaat antaisivat osan nykyaikaisista lentoaseistaan ja kunnolla muuta kalustoa Ukrainan avuksi, niin tämä epäinhimillinen raaka sota saataisiin loppumaan parissa kuukaudessa.

USA on tässäkin avainasemassa, siellä on kykyä ja kalustoa tällaiseen. Nyt on kyseessä tahtotila, halutaanko tämä sota lopettaa.

On myös kaikkien muiden länsimaiden etu, että Ukraina voittaa ja jatkaa itsenäisenä valtiona muiden joukossa.

Yhdistyneet kansakunnat on tässä aivan kädetön, huhtikuun alussa turvallisuusneuvoston puheenjohtajaksi on tulossa Venäjä. Tämä YK:n systeemi olisi kiireellisen muutoksen tarpeessa.

Tapio Kamppi

Honkajoki