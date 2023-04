Alkoholi aiheuttaa kaikista päihteistä ylivoimaisesti eniten terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Alkoholitoimijat, etunenässä Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry, ovat jo vuosia yrittäneet murtaa Alkon monopolin. Nyt näyttäisi siltä, että kansan terveyden ja hyvinvoinnin puolesta taistelevat ovat jäämässä häviölle.

Kysymys on pitkälti suuren yleisön mielipidemuokkauksesta. Kaupan liitto ja muut alkoholitoimijat ovat onnistuneetkin kääntämään yleisön mielipidettä Alkoa vastaan, vaikkakin kiertäen eli vaatimalla mietoja viinejä päivittäistavarakauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille.

Mietojen viinien myynti muodostaa yli puolet Alkon volyymista, ja jos se siirtyisi Alkon 370 myyntipisteestä 4 700 myyntipisteeseen, seurauksena olisi Alkon verkoston näivettyminen ja kaupan sekä muiden alkoholitoimijoiden himoitsema Alkon monopolin menetys. Tämä tietäisi myös väkevien viinojen viemistä maitokauppoihin. Alkon poistuminen markkinoilta olisi mannaa näille toimijoille, kun sen 1 300 miljoonan euron liikevaihto valuisi kaupan kassoihin. Verojen jälkeen jaettavaa riittäisi vielä reilusti yli puoli miljardia euroa.

Alko on osoittautunut vuosikymmenien aikana tehokkaaksi, vastuuntuntoiseksi ja tasapuoliseksi liikelaitokseksi. Vuonna 2021 Alkon myymälöissä 5,7 miljoonaa asiakasta todisti täysi-ikäisyytensä, päihtymysepäilytarkastuksia tehtiin 0,5 miljoonaa ja alkoholin välittämisepäilytarkistuksia 0,3 miljoonaa.

Taloustutkimuksen joulukuun 2022 tutkimuksen mukaan kuluttajien toive on voida ostaa alle 15-prosenttisia viinejä ruokakaupoista. Toisaalta 85 prosenttia kansasta vastustaa väkevien viinojen tuomista ruokakauppoihin. Tässä on suuri ristiriita, koska viinien vienti ruokakauppoihin siis tuhoaisi Alkon monopolin.

THL julkisti äskettäin, että 53 prosenttia suomalaisista on nykyisen alkoholipolitiikan kannalla, 9 prosentti haluaisi tiukempaa ja 29 prosenttia väljempää alkoholipolitiikkaa. Viinejä ruokakauppoihin haluaisi 48 prosenttia suomalaisista, mutta jos viinien mukana ruokakaupoissa myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia, vain 25 prosenttia haluaisi viinit ruokakauppoihin.

Tammikuussa 53 prosenttia 131 vastanneesta kansanedustajasta kannatti viinien myyntiä ruokakaupoissa (YLE). Tammi-helmikuussa eduskuntavaaliehdokkailta kysyttiin (Aula Research Oy): ”Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Mietoja viinejä (alkoholia alle 15 prosenttia) pitäisi saada myös ruokakaupoista?”

Kansanedustajaehdokkaista 62 prosenttia tuki mietojen viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Kaupan liiton toimitusjohtaja, entinen pääministeri Mari Kiviniemikin selitti televisiossa, miten tärkeää on palvella asiakkaita myös hyvillä ruokaviineillä.

Huolestuttavaa on, että osa kansanedustajista ei ole sisäistänyt sitä tosiasiaa, että viinien vieminen ruokakauppoihin merkitsee Alkon lopettamista. En millään usko, että valtaosa heistä kulkee lompakko edellä kaupan eikä kansanterveyden asialla. Arvelen, että kysymyksessä on liian vähäinen informaatio asioista.

Maassamme on noin 500 000–600 000 itseään alkoholin ”kohtuukäyttäjäksi” luulevaa kansalaista, joista suuri osa tosiasiassa on jo riskikäyttäjiä. Kansalaisten, myös päättäjien alkoholiongelmien vähättely on yleistä. Ongelmaan puuttuminen on liian tehotonta ja tapahtuu usein vasta vuosien viiveellä. Nämä riskikäyttäjät ovat valtaosin tavallisia työssä käyviä kansalaisia. Rohkea puuttuminen asiaan auttaisi sekä heitä itseään että heidän läheisiään ja koko yhteiskuntaa.

Varma tieto on, että alkoholin kulutuksen määrään vaikuttavat eniten hinta ja saatavuus. Kulutuksen määrä taas on suorassa yhteydessä alkoholin haittoihin. Kun saatavuus 12-kertaistuisi viinien maitokauppoihin tulon myötä, on varmaa, että yhteiskunnan kokemat haitat myös lisääntyisivät oleellisesti. Suomessa jo nyt noin 70 000 lasta elää perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma, ja vuosittain syntyy yli 1 000 äidin alkoholinkäytön vammauttamaa FAS-lasta. Näitäkään lukuja emme varmasti kukaan halua korottaa.

Uusien kansanedustajien on syytä puolustaa kansan hyvinvointia. Pitäisin kohtalaisen selkeänä sitä, että kansanedustajiemme suuri enemmistö on tosiasioihin perehtymisen jälkeen kansanterveyden eikä alkoholitoimijoiden puolella.

Ei siis viinejä maitokauppoihin!

Martti Vastamäki

LKT, käsikirurgian dosentti, professori

puheenjohtaja

Raittiuden Ystävät ry