Porin siirtyminen Waltti-bussilippu sovellukseen on selvästi osoittautunut vaikeaksi. Tämä johtuu siitä, että Waltti-bussilippusovellus ei ollut vielä ainakaan maanantaina 3. huhtikuuta lisännyt tukea Porin alueelle. Se tarkoittaa, että Porin bussilippuja ei voi ostaa sovelluksen kautta, kun Kyyti Likel -bussilippusovelluksesta on lippujen ostaminen estetty.

Tämä on vaikeuttanut matkustajien elämää, vaikak tarkoitus oli parantaa matkustajien mahdollisuuksia ostaa bussilippuja. Tämä ei ole vain epämukavaa, vaan epäkäytännöllistä ja haitallista ihmisille, joiden on tarvinnut matkustaa kouluun tai töihin bussilla.

On selvää, että Porin siirtyminen Waltti-bussilippusovellukseen ei ole sujuva prosessi. Waltti-bussilippusovellus on tarkoitettu helpottamaan matkustamista eri alueilla, mutta tässä tapauksessa se on vain lisännyt matkustajien hankaluuksia.

On tärkeää, että kaupungit ja sovellusten kehittäjät työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että bussiliput ovat saatavilla, jotta toimivuus on saumatonta. Porin kaupungin ja Waltin kehittäjien on ratkaistava tämä ongelma mahdollisimman pian, jotta matkustajat voivat ostaa bussilippunsa.

Kuka Porin kaupungissa on tästä vastuussa, että en voinut aamulla ostaa kummastakaan sovelluksesta bussilippua?

Toni Lukkaroinen

Pori