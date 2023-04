Suomen Olympiakomitean (OK) organisaatiota koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ne koskivat 61 henkilöä. Olympiakomitean tavoitteena on tehdä muutos johtamiseen, toimintatapoihin sekä tehostamaan aiempaa vastuullisemmin toimintaansa. Lisäksi pyritään varautumaan OK:n taloudelliseen epävarmuuteen panostamalla omaan varainhankintaan. Jo on aikakin!

Muutosneuvottelujen jälkeen Olympiakomiteasta lähti kuusi henkilöä ja tilalle tuli kaksi uutta. Uuden toimitusjohtajan Taina Susiluodon mukaan avoimessa haussa on kuusi työtehtävää, joihin rekrytoidaan henkilöitä aiemmin lähteneiden tilalle. Byrokratia sen kun sai jatkumon.

Susiluoto myöntää, että OK on epäonnistunut viime vuosina toiminnassaan. Siitäkin huolimatta byrokratiaa lisättiin, kun huippu-urheiluyksikköön nimitettiin Liisa Ahlqvist-Lehkosuo, Tommi Pärmäkoski, Toni Roponen ja Juha Sten.

Mitä tuumii opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) urheiluasioista vastaava ministeri Petri Honkonen (Saarijärven Pullistus), kun OK:n strategiapäivitys vain lisäsi byrokratiaa? Ilman OKM:n valtionavustusta ei Olympiakomitea pystyisi rahoittamaan massiivista byrokratiaansa.

Vuonna 2017 OKM tilasi selvityksen silloiselta Arvo-liiton toimitusjohtajalta Kimmo J. Lipposelta, joka on myös toiminut Suomen Palloliiton (SPL) toimitusjohtajana. Selvityksen yhteenvedossa Lipponen toteaa, että huippu-urheilun johtaminen on Suomessa pirstaloitunut, koska siitä puuttuu yhteiset tavoitteet ja keinot. Se on juurikin näin.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti 2017 tutkija Heikki Halilan tekemään selvityksen OKM:n valtionavustusten jakamisesta. Halila ehdotti, että lajiliittojen avustukset siirrettäisiin OK:n huippu-urheiluyksikön päätettäviksi. Rahoitus siihen tulisi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella Olympiakomitealle. Halilan ehdotus hyväksyttiin. Se oli erittäin vakava virhe, jolla nyt rahoitetaan OK:n Huippu-urheiluyksikön byrokratiaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ex-toimistopäällikkö Timo Haukilahti teki ministeriössä 27 vuoden työuran (1983–2010). Hän on sanonut: ”Mietin, kuinka paljon urheilun ruohonjuuritaso ja samalla huippu-urheilu saisi enemmän rahaa, jos OKM jakaisi valtionavustukset suoraan lajiliitoille. Jäisi väliporras (OK) pois. Tällöin Olympiakomitea voisi olla kevyemmällä organisaatiolla toiminnassa mukana.” Tästä ei voi olla kuin samaa mieltä.

OKM:n valtionavustukset tulisi ohjata suoraan lajiliitoille, jotka jakaisivat ne täysimääräisesti – hakemusten perusteella – jäsenseuroilleen Ruotsin mallin mukaan. OK:n huippu-urheiluyksikkö on vahakabinetti, koska se toimii OKM:n valtionavustuksilla ”pukkina kaalimaan vartijana”.

Kari Pajula

Pori