Jokainen, joka nyt teillä ajamaan joutuu, huomaa niin maakunnassa kuin kaupungeissa, että kuoppaa riittää. Teräväreunaisia vanteitten ojentajia. Lisäksi oli uutinen, että maanteiden korjauspäällystys jää noin puoleen viimevuotisesta.

Näin katsoen on kestämätöntä kun muut puolueet, keskustaa lukuun ottamatta, ajavat surutta miljardeja maksavia uusia investointeja ratoihin. Nyt on aika panostaa se, mikä on mahdollista, teiden ja ratojen ylläpitoon.

Voi sanoa, että muilla puolueilla on täysin holli hukassa. Kun vielä investoinnit olisi pakko tehdä valtavalla velalla niin kyllä kokoomuksen talouspuheet voi heittää roskiin.

Matti Tuominen

(kesk.)

Ulvila