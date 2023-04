Kiireeseen usein vedotaan, mutta kiire on huono suunnittelun ja päätöksenteon ohjaaja.

Nakkilaan suunnitellun uuden koulun rakentamisen hankesuunnitelma on käsittelyssä. Kunnanhallitus on asian käsitellyt ja seuraava vaihe on kunnanvaltuuston käsittely ja päätöksenteko. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa.

Kunnanhallitus päätti, että rakennus on betonirunkoinen. Päätöksiä rakennuksen ulkoseinämateriaaleista tai kattomuodosta ei tehty. Rakennetaanko koulu muutoin puurakenteisena, tuleeko rakennukseen harjakatto jossa vedet menevät rakennuksen ulkopuolelle, vai tehdäänkö sisäänpäin laskeva katto, joka on varustettu sisäpuolisella vedenpoistolla?

Harjakatto on kokemusten mukaan vähemmän riskialtis, kuin sisäpuolisella vedenpoistolla oleva vesikatto. Harjakatto sopisi myös mielestäni ulkomuodoltaan hyvin maisemaan.

Myöskään opetustilojen mallista, – avonaiset tilat / luokkahuoneet ja niiden laajuus – ei kh:ssa päätetty. Luokkatiloista pitäisikin nyt neuvotella yhteistyössä käyttäjien kanssa, ja kuulla heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

Kun käyttäjät pääsevät vaikuttamaan tilojen suunnitteluun, yhteistyössä saatu esitys antaa hyvän pohjan onnistumiselle.

Valmistelussa ennen valtuuston kokousta edellä mainitut olisi pitänyt ratkaista. Kunnanhallitus olisi voinut tehdä kaikista edellä mainituista esityksen niin, ettei valtuuston kokouksessa enää olisi tarvinnut etsiä ratkaisuja ja tehdä uusia esityksiä äänestettäväksi.

Keskusteluilla ja neuvotteluilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, kiire vie toiseen suuntaan.

Vaikka ”kauneus on katsojan silmässä”, en kuitenkaan kaavailtua rakennuksen ulkomuotoa kovinkaan kauniina pidä. Rakentamisen hiilijalanjälki on myös hyvä huomioida, kun puurakentaminen on yhteiskunnankin rakentamisessa yleistynyt.

Hiilitase sekä puurakentamisen myönteinen imago ovat huomionarvoisia ja vahvistaisivat kunnan myönteistä kuvaa ulospäin.

Investoinnin taloudelliset laskelmat on tehnyt FCG. Laskelman perusteissa todetaan: ”iso investointi on vietävissä läpi melko suuriksi arvioitujen käyttötaloutta sopeuttavien elementtien vuoksi…”. Mitä nämä elementit ovat, mistä on säästetty, vai jääkö jotain tehtäviä pois kunnilta.

Ennakkotietojen mukaan kunnille on tulossa lisätehtäviäkin muun muassa työ- ja elinkeinopalvelujen hoitamisesta.

Kestääkö kunnan talous tämän historiansa suurimman investoinnin?

Investointi on Nakkilan kunnalle suuri taloudellinen riski. Valtionosuudet ja verotulot eivät suuresti nouse ja taloudellinen kehitys on epävarmaa.

Epävarmuutta lisää sota Euroopassa, pankkien kaatuminen maailmalla, inflaatio ja korkotason nousu. Suuret poistot (noin 2,5 miljoonaa) ja korkomenot ( yli 0,6 miljoonaa lasketulla 2,5 prosentin tasolla, joka saattaa vielä noustakin) tulevat rasittamaan kunnan taloutta.

Punnittiinko sittenkään koulun rakentamisen vaihtoehtoja riittävästi taloudellisten resurssien kannalta? Kiireeseen usein vedotaan, mutta kiire on huono suunnittelun ja päätöksenteon ohjaaja.

Nakkilan koululaiset ja opetushenkilöstö ansaitsevat hyvät opetustilat, mutta rakentamisen tulee perustua yhteistyöhön, jossa mukana ovat tilojen käyttäjät, luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä suunnittelijat.

Koulun uudistusprojekti kestää useita vuosia, 4–5 vuotta. Laatua ei kannata suunnitteluvaiheessa vaarantaa kovalla kiireellä.

Yhteistyössä on voimaa. Pieni aikalisä olisikin nyt paikallaan. Neuvottelu ja yhteisymmärrys olisivat hyvä pohja rakentamiselle.

Ilmo Myllymaa

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kesk.)

Nakkila