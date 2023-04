On järjetöntä olla ennaltaehkäisemättä

Poliitikoilta kysytään yleensä ensimmäiseksi kanta säästöihin, siihen, että miten säästäisit, tekisitkö leikkauksia vai nostaisitko veroja.

Meillä on kuitenkin ainakin kolme muutakin tehokasta keinoa saada kassaan rahaa enemmän: työllisyyden nostaminen, turhan rahanmenon katkaiseminen kohteisiin, joissa se ei kannata, sekä ennaltaehkäisy.

Vuosia hyvinvointialalla yrittäjänä toimineena voin vain kuvitella, kuinka suuret säästöt saataisiin aikaan ennaltaehkäisyllä.

Kuinka paljon me säästäisimme, kun emme leikkaisi lapsiin kohdistuvista palveluista, perheiden tuomasta turvasta, aikuisten saamasta omien haavojen eheyttämisestä, hyvien elintapojen kannustamisesta ja opettamisesta sekä monesta muusta?

Kuinka paljon me säästäisimme, kun me opettelisimme elämään eheyttävästi eikä rikkovasti? Kuinka paljon silloin säästyttäisiin päihdeongelmilta, kroonisten sairauksien ongelmilta, psyykkisten sairauksien ongelmilta ja monilta muilta – kuten aborteilta?

Ennaltaehkäisy. Sana, jonka kaikki tietävät, mutta maan päättäjät eivät tunne lähimmäisen rakkautta, jolla se saadaan tehtyä. Suomi tarvitsee eheytymistä, me tarvitsemme hengellistä rakkautta ja hyvää ruokaa.

Me tarvitsemme työnteon kannattavuutta ja kustannusten normalisointia. Me tarvitsemme tukea yrittäjille kiristyksien sijaan. Me tarvitsemme lapsiperheiden kannattelua ja nuorten ymmärtämistä.

Me tarvitsemme huonovointisuuden moninaisten syiden näkemistä, jotta me voimme korjata ne kokonaan, välttäen rikkinäisyyden aiheuttamat kustannukset ja siten nousta hyvinvointivaltioksi, jonka kassa ei ole koko ajan miinuksella ja jonka kansalaiset oikeasti ovat onnellisia.

Otetaan vastuu suunnanmuutoksesta, muuttumisesta hyvinvoivimmiksi, heti tänään ja tehdään se ennaltaehkäisevästi.

Minna Nurmi

hyvinvointialan yrittäjä

eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Ulvila