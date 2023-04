Äänestäminen ei ole voittajavetoa.

Moni on joutunut pohtimaan tätä asiaa näinä päivinä. Mistä löytyisi ehdokas, joka saisi myös minulle tärkeitä asioita eteenpäin? Ensiksi tulee mieleen puolue, jonka arvot määrittävät peruslinjan. Kun puolue on valittu, voi siitä ryhmästä valita itselleen sopivan vaihtoehdon.

Puolue ensin, koska ryhmässä päätetään äänestyksistä. Tämän jälkeen kaikki äänestävät ryhmäpäätöksen mukaan. Tätä on ryhmäkuri. Tästä syystä puolueen linjasta poikkeavat ajatukset eivät etene, olivat ne kuinka fiksuja tahansa.

Olosuhteet ovat muuttuneet suuresti viime vaalien jälkeen. Keväällä 2019 näkymät ja odotukset olivat hyvin erilaiset verrattuna tämän päivän tilanteeseen. Neljässä vuodessa muutos on ollut melkoinen.

Olen jo pitkään kaivannut päättäjien joukkoon valtiomieshenkeä ja -tekoja. Poliitikko ja valtiomies eivät ole sama asia. Jälkimmäinen näyttää olevan harvinaisuus. Nuoremmissa nousevissa poliitikoissa nämä ainekset näyttävät myös olevan harvinaisia.

Tällaista henkilöä arvostetaan oman ryhmänsä lisäksi yli puoluerajojen. Hän näkee kokonaisuuksia ja pyrkii toimimaan valtion ja kansan parhaaksi piittaamatta aina omasta tai puolueen edusta. Viime vaalikaudelta yksi tällainen selvä esimerkki oli Nato-päätös. Siihen tarvittiin kuitenkin kansalaisten vahvaa ohjausta.

Vaaliohjelmissa ehdokkaat ja puoluejohtajat keskustelevat monista eri aihepiireistä. Useita näistä mielipiteistä ei enää kuulla vaalien jälkeen. Siksi seuraankin enemmän käytöstapoja.

Puoluejohtajan hyökkäävä ja päälle puhuva esiintyminen saavat pitkän miinuksen. Tahallinen toisen ärsyttäminen ei ole rakentavaa. Jos joku tästä huolimatta onnistuu hillitsemään itsensä edes jossain määrin, on minulle myönteinen merkki.

Seuraan myös sitä, kuinka hyvin ymmärretään toisten puheita ja osataan ottaa kantaa niihin, vai onko oman agendan esilletuonti tärkeämpää kuin asiasta keskustelu.

Vakuuttava esiintyminen on tärkeää, mutta edellyttää myös asioiden, tietojen sekä kokonaisuuksien hallintaa. Nippelitiedot, kuten numeroiden kertominen ulkomuistista tai eri hallinnonalojen luettelointi eivät riitä. Pitää osoittaa myös ymmärtävänsä kokonaisuuksia.

Kun tyttäreni tulivat pienenä kysymään huijareista, kerroin heille, että parhaat huijarit ovat niitä, jotka esiintyvät vakuuttavasti ja uskottavasti. Muuten he eivät olisi niin hyviä. Kannattaa aina tarkistaa asioiden todenperäisyyksiä ja myös kysyä muilta.

Eduskunnan keskustelukulttuuria on arvosteltu ja minullekin on tullut vaikutelma, että muita puolueita pidetään joko vastustajina tai kilpailijoina. Tästä syystä muiden tekemiä ehdotuksia pitää vastustaa, etteivät he vain saa siitä asiasta sulkaa hattuunsa. Monta hyvää asiaa on pysähtynyt alkuunsa.

Osansa keskustelukulttuuriin on saattanut tulla myös somessa opetellusta keskustelukulttuurista.

Hyväkäytöksinen, asiansa osaava ja kuunteleva puoluejohtaja saa luotua hyvän ilmapiirin ryhmäänsä sekä arvostusta muiltakin puolueilta. Näin hän saa asioillensa helpommin laajemman kannatuksen.

Jos äänestämäsi ehdokas ei mene läpi, äänesi ei mene hukkaan, vaan lasketaan myös puolueen kokonaispottiin korottaen puolueen vertauslukua. Se saattaa auttaa jotakuta muuta ehdokasta tästä puolueesta menemään eduskuntaan. Äänestäminen ei ole voittajavetoa.

Käykää äänestämässä ja tehkää valinta huolella.

Leo Tarvainen

Pori