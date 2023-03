Päättäjien on kyettävä tekemään kestäviä päätöksiä – osa ehdokkaista olisi laillistamassa kannabista

Kannabiksen laillistamisen kannattajat ovat samalla ovat huolissaan nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä.

Viime aikoina olemme kuulleet pysäyttäviä uutisia alaikäisten tekemistä raaoista ryöstö- ja väkivaltarikoksista. Kun oikeus tuomitsi kolme alaikäistä poikaa vankeuteen ikätoverinsa murhasta niin sanotussa Koskelan henkirikoksessa, moni saattoi ajatella, että pahempaa ei voi enää tulla.

Toista ovat kuitenkin kertoneet viime päivien jutut muun muassa katujengien ja lapsien tekemistä törkeistä huumausaine- ja väkivaltarikossarjoista. Miten tähän on tultu? Koronaeristys, someriippuvuus, ilmastomuutosahdistus, sodanpelko, päihteiden käytön lisääntyminen vai jokin muu?

Nopeasti muuttuvien ilmiöiden vuoksi olemme jatkuvasti ”uudessa tilanteessa”. Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien poissaoloa. Tunteena turvattomuus taas liittyy yleensä lähitulevaisuuden uhkakuvien ennustamattomuuteen.

Turvattomuutta lisää tieto nuortemme kasvavista mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä huoli pienen joukon kasvattamasta väkivaltarikollisuudesta, jolla on osaltaan syy-seuraussuhde päihteiden käyttöön.

Osa ehdokkaista olisi laillistamassa kannabista. Samalla he ovat huolissaan nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä, vaikka lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksissa on todettu, että juuri voimakkaaksi jalostettu kannabis aiheuttaa erityisesti nuorille käyttäjille mielenterveysongelmia.

Poliisille tulee päivittäin tehtäviä, jotka liittyvät kannabiksen tai muiden huumeiden aiheuttamiin psykooseihin, itsetuhoisuuteen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Päihde- ja mielenterveysongelmissa kamppailevien nuorten haasteena on paitsi matalan kynnyksen hoitopaikkojen saatavuus, myös oman päihdesairauden tunnustaminen sekä hoitoon hakeutuminen ja sitoutuminen. Ilman omaa tahtoa päihdeongelman addiktoitunutta on vaikea auttaa.

Huumausaineiden saatavuus on viime vuosina helpottunut muun muassa anonyymin nettikaupan ja kannabiksen kotikasvattamojen myötä, eivätkä huumeiden laillistamispyrkimykset helpota tätä asiaa.

Olisiko palattava ennalta ehkäisevän toiminnan juurille. Vanhemmilla on velvollisuus asettaa lapsille rakkaudella rakennetut, turvalliset rajat ja kertoa elämän riskeistä ja vaaratekijöistä – myös huumausaineiden vaaroista. Luotettavia aikuisia tarvitaan.

Meidän on vastuullisina päättäjinä kyettävä tekemään kestäviä päätöksiä tulevaisuuden turvaamiseksi. Meidän on pystyttävä katsomaan tulevia sukupolvia silmiin ja sanomaan: me teimme vuoksenne parhaamme.

Aikaa ei ole hukattavaksi – elämä on tässä ja nyt.

Mari Kaunistola

ekonomi

poliisi

kansanedustajaehdokas (kok.)