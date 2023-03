Emme tarvitse mitään solidaarisuusveroja tai hyvätuloisten lisäverotusta. Tarvitsemme lisää menestyviä yrittäjiä ja vähemmän kateutta.

Minkälainen Suomi syntyisi, jos kaikki yhden äänen lisäksi saisivat yhden lisä-äänen jokaisesta maksetusta ansiotuloveroeurosta?

Ajatus on tietysti hyvin provosoiva ja osittainen epäoikeudenmukainen. Mutta kuinka reilua on, että reilut 20 prosenttia veronmaksajista maksaa kuitenkin yli 90 prosenttia kaikesta ansiotuloveroista?

Tässä hieman tilastotietoa:

Parhaiten ansaitseva 10 prosenttia maksaa Suomen ansiotuloverokertymästä noin 70 prosenttia.

Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien joukko on erityisesti vasemmistolaisten hampaissa. On vaadittu enemmän solidaarisuutta. Tähän ryhmään kuuluu noin 1,5 prosenttia veronmaksajista ja he maksavat noin 40 prosenttia kaikista valtion ansiotuloveroista.

Reilu 20 prosenttia suomalaisista ansaitsee yli 40 000 euroa vuodessa. He maksavat noin 96 prosenttia kaikista ansiotuloveroista. Tuo jäljellä oleva noin 80 prosenttia maksaa 4 prosenttia kaikista ansiotuloveroista, mutta antaa noin 80 prosenttia äänistä vaaleissa.

Vaalilogiikka lienee selvä. Kalastellaan pienituloisten ääniä kertomalla, kuinka suurituloisia pitäisi verottaa enemmän ja kuinka epäsolidaarisia yllä mainitut hyvätuloiset ovat, vaikka tosiasiassa he maksavat jo lähes kaikki ansiotuloverot Suomessa.

Kun veroja ei kerry riittävästi, niin otetaan tietenkin lisää velkaa, joka jää lastemme maksettavaksi. Mutta jos jatkamme näin, niin tuo reilu 20 prosenttia suomalaisista ei yksinkertaisesti pysty maksamaan näitä lisäveroja, ja sitä velkaa jota otamme koko ajan lisää.

Esimerkiksi Uudellamaalla on vuonna 2020 yli 165 000 tulonsaajaa, jotka eivät maksaneet lainkaan tuloveroa. Koko Suomessa tämä luku oli jo yli 600 000.

Tämän lisäksi yli 2,5 miljardia käytetään asumistukeen. Koko maassa lähes 400 000 taloutta ja yli 600 000 henkilöä kuuluu tämän tuen piiriin. Tämä käytännössä johtaa siihen, että tuet huomioiden verokertymä on negatiivinen.

Ratkaisu ei tietenkään ole se, että hyvätuloisia pitää verottaa enemmän, vaan se, että Suomi tarvitsee enemmän niitä, jotka tienaavat vaikka tuon yli 100 000 euroa.

Tämä saavutetaan vain talouskasvun kautta. Ajureina tietenkin yritykset ja myös yrittäjät. Mutta yritykset eivät äänestä ja yrittäjiäkin on reilusti alle 300 000 (mukana myös yksinyrittäjät).

Tuo pienituloisten ja ansiotuloveroa maksamattomien määrä on toki hälyttävä.

Tietysti ihmiset tarvitsevat katon päälleen sekä ruokaa ja hoitoa. Mutta olemme tulleet siihen pisteeseen, että tarvitsemme rakenteelliset muutokset. Näin ei voida jatkaa.

Julkinen talous on pakko panna remonttiin ja tehdä uudistuksia. Minimipalkkojen täytyisi väistämättä nousta siten, että samaa nettotuloa ei saisi tekemättä töitä. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi se, että sosiaaliturvan ja eläkemaksuja ei perittäisi 1 000 euron palkkaan asti ja tällä voitaisiin tukea minimipalkan nostoa. Tästä ylöspäin maksuja voisi sitten hieman korottaa.

Emme selviä tästä tuloveroja ja yritys/yrittäjien veroja korottamalla ja asettamalla kasvulle esteitä. Suomi elää kansainvälisyydestä. Tarvitsemme lisää veronmaksajia ja yritykset tarvitsevat lisää osaavaa työvoimaa.

Emme tarvitse mitään solidaarisuusveroja tai hyvätuloisten lisäverotusta. He maksavat jo nyt pääosan ansiotuloverokertymästä. Tarvitsemme lisää hyvätuloisia. Tarvitsemme lisää menestyviä yrittäjiä ja vähemmän kateutta.

Työperäinen maahanmuutto on ainoa oikea tie menestykseen. Vaikka valvontaa pitää olla, päätös palkata työntekijöitä pitäisi olla yrityksillä. Tarvitsemme erityisesti lisää hyväpalkkaisia asiantuntijoita ja start-up yrittäjiä, mutta myös muuta koulutettua työvoimaa erityisesti terveydenhuoltoon.

Tietyt poliittiset ryhmät oikeasti ajattelevat, että heidän kannattaa haalia äänet tuolta yllä mainitulta noin 80 prosentin joukolta ja luvata heille, ettei heidän etuihinsa kosketa ja heidän ei tarvitse maksaa veroja. Valtaan pääsemiseen tämä on toki hyvä strategia.

Edelleen tietyt poliittiset ryhmät haalivat ääniä sillä, että työperäistä maahanmuuttoa pitää kahlita. Tarveharkinnan voi toki säilyttää osittain (esimerkiksi turvallisuusselvitys), mutta prosessi pitää saada nopeaksi ja joustavaksi.

Mielestäni minimikielivaatimuksena on kohtalainen englanninkielen taito, työhön vaadittava koulutus ja suomalaisen yrityksen ilmoitus siitä, että on halukas palkkaamaan henkilön.

Aaron Michelin

Pori